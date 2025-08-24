Kiko Jiménez rompe su silencio tras la supuesta infidelidad de Sofía Suescun y carga contra Juan Faro

El de la supuesta infidelidad de Sofía Suescun ha sido uno de los grandes temas de la semana en la crónica rosa y faltaba por conocer la versión de Kiko Jiménez en todo este asunto. En este tiempo ha guardado silencio (por fidelidad al programa que le paga) y al fin llegó el momento de conocer sus impresiones coincidiendo con la nueva edición del programa. Y estas no han defraudado: ha asegurado que se siente «dolido y humillado»... y ha cargado contra Juan Faro.

Vaya lío se ha armado. Y lo que queda, como buen culebrón que es. Kiko Jiménez y Sofía Suescun se han convertido en unos de los protagonistas de la semana en la prensa rosa por la supuesta infidelidad de la chica con el influencer Juan Faro. La pareja, como si nada, se ha marchado de viaje (pagado) a Tailandia y ahora ha ha aparecido Kiko para exponer cómo están los sentimientos del tercer protagonista de la historia, los de un muchacho afligido.

Se esperaba con ganas la nueva edición de 'Fiesta' porque ahí colabora el chico. Y como es hombre fiel a los contratos que firma, por ahí se pasó para hablar del asunto de la presunta deslealtad de su pareja. «Estoy dolido y me siento humillado», ha asegurado. Pero lo mejor ha sido cuando ha tachado a Juan Faro, que es el que falta por hablar, de «oportunista».

Estupor en la sala

Por supuesto, los colaboradores del programa han puesto sus ojos como platillos volantes al escuchar este calificativo por parte del compungido Kiko. Tras la sorpresa inicial, el periodista Iván Reboso ha alegado: «¿Oportunista de qué? Si está en silencio esperando que enseñen la patita. Juan no se ha querido pronunciar hasta que sea Sofía la que diga si ha ocurrido algo entre ellos o no. Lo que le molesta a Kiko es que no lo haya desmentido».

Para entonces, ya había mucho barullo en la mesa y Luis Rollán ha apoyado estas palabras de su compañero y ha argumentado: «Te sientes dolido y humillado con tu pareja, no con un señor que no tiene nada que ver». Faltaba por opinar Aurelio Manzano y también ha dejado solo a Kiko Jiménez al apuntar que Juan Faro «ha recibido cheques en blanco para sentarse a hablar», pero aun así no lo ha hecho. «Si Kiko le está diciendo a Juan oportunista puede ser porque Sofía le haya contado otra historia diferente. Por eso digo que está jugando con fuego», ha agregado.

Juan Faro no se lo cree

Así que 'Fiesta' ha llevado a sus reporteros a los alrededores del domicilio madrileño de Juan Faro para preguntarle por el asunto y ha puesto los mismos ojos que los compañeros de Kiko Jiménez. «No creo que dijera eso», ha observado el influencer tras poner cara de jueves. Y ha añadido que el viaje de la pareja a Tailandia les servirá «para sofocar todo lo que están viviendo».

Y ya puestos, los reporteros de 'Fiesta' le han preguntado si cree que la pareja está rota después del lío, a lo que Juan Faro ha respondido: «No sé, eso es cosa de ellos. Yo estoy haciendo mi vida. Estoy guay, feliz, alegre, sigo mi vida. Dudo mucho que hablen mal de mí porque no tienen por qué». Eso sí, y todavía sin creerse que le hubieran llamado «oportunista», ha dicho que si así fuera, Kiko Jiménez le decepcionaría «como persona y como hombre». Pues lo ha dicho.

Más temas:

Influencers

Televisión

Tailandia