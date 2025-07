Kiko Hernández alarma a sus seguidores al anunciar que le han operado «de una especie de bulto»

Acostumbrado a sembrar la polémica, esta vez lo que hizo Kiko Hernández fue crear preocupación entre sus seguidores al anunciar que le han operado «de una especie de bulto» tras advertir un problema de salud que le obligó a la intervención.

El programa 'Tentáculos', de Ten, se despedía este lunes de su emisión antes de su parón vacacional para cargar pilas para la próxima temporada. Kiko Hernández, de 48 años, es una de sus estrellas y no ha querido perderse la última entrega por ahora, y ha sorprendido a todos al señalar en directo un problema de salud reciente que ha sufrido y por el que ha tenido que ser operado.

En el programa que presenta Carlota Corredera se adivinaba una ausencia que o pasó inadvertida. Kiko Hernández no se encontraba en el famoso salón del pisito, lo que llamaba poderosamente la atención a todos los telespectadores, que no tardaban en preguntar si le pasaba algo o qué.

Lo ocurrido en plató

La presentadora quiso aclarar que Kiko Hernández iba a estar presente en la última entrega antes de la pausa, aunque ya avisaba que el colaborador había sufrido unos problemas. Sin embargo, adelantó que estaría presenta debido a sus deseos de poder despedirse de la audiencia. Instantes después aparecía ante las cámaras en el plató.

Lejos de cebar el asunto, lo primero que hizo Kiko Hernández es aclarar lo que le ha pasado. «Esta mañana, a las 10:30 horas, me estaban operando de una especie de bulto que me ha salido entre la espalda y el glúteo», ha adelantado.

A continuación, ha avanzado la petición que le ha hecho al médico para poder estar sentado junto a sus compañeros y la deferencia que el colaborador ha querido tener con sus seguidores. «Me han dicho que cuatro días de reposo, pero le he dicho a la médico que era el último día de 'Tentáculos', que nos ve y se ríe mucho con nosotros, y me ha dejado irme, pero firmando el alta voluntaria y bajo mi responsabilidad», ha dicho antes de añadir: «Hoy estoy un poquito sub, pero no podía dejaros solos».

Una hora en quirófano

Más tarde, Kiko Hernández se ha extendido en más detalles sobre lo ocurrido y su estado actual: «He estado una hora en el quirófano y me han puesto la epidural. Pero sigo siendo el mismo, el Grinch, y hoy tengo muchas exclusivas y contenidos de la boda de Marta López». Pero sí se podía advertir cierto cansancio y agotamiento en su rostro.

Horas antes de su intervención en televisión, era el propio Kiko Hernández quien avisaba a todos sus seguidores sobre su operación al compartir una imagendesde el hospital. En ella se podía ver que se encontraba con una vía puesta mientras le administraban medicamentos. No especificaba lo que le había sucedido para tener que acabar hospitalizado.

Además, compartía un mensaje sobre lo exigentes que están siendo estas últimas semanas: «Después de una temporada de 'Tentáculos', una boda, una función de teatro y un cumpleaños... Este fue el resultado», escribía en sus redes sociales. Un ritmo frenético que ha incluido un cúmulo de acontecimientos personales y profesionales, además de una intervención quirúrgica.