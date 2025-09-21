Kiko y Francisco Rivera: ¿Un fugaz encuentro marca el principio del fin de su distanciamiento?

Después de años de reproches públicos, titulares encendidos y una relación marcada por la distancia, Francisco Rivera y su hermano Kiko se han vuelto a ver frente a frente. El encuentro, que ha tenido lugar en Galicia de manera totalmente fortuita, ha despertado la gran incógnita: ¿es este el inicio de una reconciliación o tan solo un saludo cordial entre dos hermanos distanciados?

Las cámaras de 'Europa Press' fueron testigo de la escena. Entre las vías del tren, el torero y el DJ se saludaron e intercambiaron unas breves palabras. Fue el propio Francisco quien confirmó la anécdota cuando los periodistas le preguntaron por Kiko: «Hoy me lo he encontrado», dijo con una sonrisa. Ante la insistencia de si este gesto podría suponer un acercamiento real, respondió con humor: «Hombre, claro», para después, con un tono más firme, zanjar el asunto: «Te vas a quedar con las ganas».

Mientras el mayor de los hermanos se mostraba cercano con la prensa, Kiko prefería escapar de las cámaras, sin ofrecer declaraciones. Un contraste que no ha pasado desapercibido, pues en los últimos meses el hijo de Isabel Pantoja ha atravesado uno de los momentos más delicados de su vida personal: la ruptura de su matrimonio con Irene Rosales, con quien compartía una historia de amor que comenzó en 2014 y que culminó con una boda en 2016 en la Hacienda de los Parrales.

La distancia entre ambos no es nueva. En 2022, Francisco Rivera marcaba un antes y un después cuando confesaba en '¡Hola!'que había llegado al límite con su hermano tras unas declaraciones de este sobre Carmina Ordóñez. «Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades... y el mío ya ha llegado. Esto no se va a perdonar», dijo entonces el diestro, dejando claro que la relación estaba rota. Kiko, por su parte, respondió con duras palabras hacia la memoria de Carmina, lo que dinamitó cualquier posibilidad de diálogo en aquel momento.

Un Kiko más vulnerable

La separación de Irene Rosales ha dejado al DJ en una situación de vulnerabilidad. Aunque ha encontrado en su carrera musical un refugio, el golpe emocional ha sido evidente. «Es bastante delicado y complicado todo», expresaba Francisco al ser preguntado por la ruptura de su hermano, mostrando preocupación, especialmente por el bienestar de las hijas de la pareja.

Incluso, desde el programa 'D Corazón', Alberto Guzmán destacó lo «significativo» que fue que ambos se detuvieran a hablar, aunque fuese apenas unos minutos, motivo por el cual consideran que podría ser un primer paso hacia la reconciliación entre los hermanos.

Ahora, el tiempo dirá si este inesperado reencuentro abre una nueva etapa entre Francisco y Kiko o si simplemente se quedará en una anécdota. Por ahora, lo cierto es que la imagen de ambos charlando tras años de distanciamiento ha devuelto a primera línea una de las historias familiares más intensas de la crónica social. ¿Será este el comienzo de una reconciliación que parecía imposible?