Kevin Bacon y Kyra Sedgwick revelan cómo mantener la emoción después de 37 años casados: «Hay que estar abiertos...»

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick han disfrutado de un divertido 37º aniversario de bodas. Porque lo han celebrado con una de esas cosas que tanto aman después de todos estos años: ejecutar juntos un plan seguido de unas cuantas bromas sobre quién ganó a quién... y luego contarlo.

Así, el actor, de 67 años, compartió un vídeo en Instagram donde aparecían él y Sedgwick, de 60, jugando a una cosa llamada cornhole en un campo para celebrar su aniversario. El vídeo, filmado desde ambos lados del juego, muestra a ambos compitiendo hasta que Sedgwick anuncia su victoria.

En un momento dado, uno de los lanzamientos de Bacon desplaza accidentalmente la cámara de su teléfono. «Creo que es mejor para ambos. Creo que es mejor para nuestro matrimonio. Creo que es mejor para todo«, bromea el intérprete mientras comienzan a jugar.

«Probar cosas nuevas»

«¡Ya basta de tonterías! Gané. Para ser clara: gané por mucho. Gané por goleada, gané por un hoyo de maíz», dice Sedgwick al final del vídeo después de que ella y Bacon bailaran en círculo tomados de la mano. «La gente me pregunta cómo mantenemos la emoción después de tantos años juntos... ¡Hay que estar abiertos a probar cosas nuevas! Feliz aniversario, @kyrasedgwickofficial«, escribió Bacon en el pie de foto.

El cornhole es un juego muy popular en Estados Unidos que mezcla habilidad con buen pulso y control de las emociones. El objetivo es apuntar con unas bolsas al agujero del tablero del adversario. Los jugadores lanzan sus bolsas por turnos y el primero en meterlas todas gana la partida.

Kyra Sedgwick y Kevin Bacon se enamoraron en el set de una película para televisión que rodaron en 1987 titulada 'Lemon Sky', después de que el actor la invitara a cenar. La pareja se comprometió en diciembre de ese mismo año, apenas unos pocos meses después de empezar a salir. Si existe una definición de flechazo, aquí está la muestra.

La celebración de hace un año

La pareja de actores tiene un hijo, Travis, de 36 años, y una hija, Sosie, de 33. Kyra y Kevin celebraron su aniversario el año pasado compartiendo un vídeo en el que aparecían cantando una versión del tema 'Jackson', todo un clásico del country a cargo de Johnny Cash y June Carter, mientras se besaban. «36 años con mi amor @kyrasedgwickofficial», escribió Bacon en el pie de foto. «Brindemos por una eternidad relajándonos contigo», añadió.

El feliz matrimonio se juntó en la gran pantalla recientemente en la película para rodar la película 'The Best You Can', que se estrenó en el Festival de Tribeca de Nueva York en junio. El filme propone un romance entre los personajes de Bacon y Sedgwick y marcó su primera película juntos en dos décadas. En una entrevista con 'People' durante el estreno, Kevin Bacon comentó: «Poder plasmar en la pantalla parte de ese tiempo que hemos pasado juntos es realmente divertido».

Pero los lazos personales y profesionales de la pareja permanecerán unidos por un tiempo porque la pareja se unirá a sus hijos para una película titulada 'Family Movie', en la que participará toda la familia, con Bacon y Sedgwick compartiendo las tareas de dirección.

