Katy Perry y Justin Trudeau, ¿se han hecho un tatuaje a juego en Madrid?

Katy Perry y Justin Trudeau podrían haber dado el siguiente paso en su relación. La cantante de 41 años puso fin a su gira europea este martes en Madrid y antes de continuar hacia su siguiente destino decidió inmortalizar el momento vital ... que está atravesando. Lo hizo con un tatuaje de media mariposa para el que contó con el tatuador de Georgina Rodríguez. Pero en uno de los vídeos que compartió de la cita un detalle ha llamado la atención de sus seguidores.

En las imágenes aparece su media mariposa al lado de otro brazo que tiene la otra media. Una muñeca y una mano que parece masculina y que los fans han sido rápidos en identificar: «¡Oh Dios mío, tú y Justin os habéis hecho tatuajes a juego! Qué cuqui, me encanta el diseño», señala uno.

El tatuaje no sería el primero para Justin Trudeau, que tiene uno bastante visible en el hombro. Se trata realmente de una mezcla de dos: uno que se hizo cuando tenía 23 años y que muestra una circunferencia del mundo; y un diseño de un cuervo Haida que lo rodea y que se hizo a los 40. Un símbolo de la relación de su familia con la tribu Haida Gwaii, un grupo de nativos americanos que viven entre la Columbia británica y partes de Alaska.

Tampoco sería el primero para Katy, que tiene ocho diseños en su piel. Junto a la mariposa tiene el más antiguo, en donde se lee «Jesus» y que se lo hizo cuando tenía solo 18 años. Tras lanzar su primer disco en 2008 se hizo una fresa sonriente en el lado interior de su tobillo. Dos años más tarde se puso una frase en sánscrito y en 2011 una menta sonriente al terminar su gira por el disco Teenage Dream, uno que se hicieron también otros miembros del equipo. Poco después se hizo una flor de loto y más tarde una flor de cerezo. En 2014 se tatuó una Hello Kitty y el último que se le conocía fue para conmemorar su participación en la SuperBowl número 49, por lo que se hizo un XLIX, en números romanos.

Los dos lados de la mariposa de Katy RRSS

Pero existe la posibilidad de que, como en otras giras de Katy, la mariposa este a juego con algunos de los trabajadores del equipo. De hecho, la cantante comenta que Bernie, el tatuador, le hizo también diseños a otros miembros del tour. Justin Trudeau no se ha pronunciado, y su última publicación es para honrar a su abuelo por su participación en la Segunda Guerra Mundial como miembro de la Royal Canadian Air Force.

katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4 — 𝓕avs (@favspopculture) October 26, 2025

La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau parece ir viento en popa. Tras ser pillados en una cena hace meses todo parecía haberse quedado ahí, pero recientemente fueron captados besándose y a finales de octubre se dejaron fotografiar juntos a la salida de un local de París. De esta manera confirmaban su relación y dejaban claro que lo suyo iba en serio. Si finalmente el tatuaje es compartido con el ex primer ministro canadiense sería un paso más en una relación que ha fascinado a medio mundo.