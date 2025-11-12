Suscribete a
ABC Premium
Directo
García Ortiz dice que tenía un conocimiento «somero» de la causa de González Amador
Sesión de control
Feijóo, a Sánchez: «Usted lleva tres años sin Presupuestos y ni siquiera contesta»

Katy Perry y Justin Trudeau, ¿se han hecho un tatuaje a juego en Madrid?

La cantante marcó para siempre su piel en Madrid junto al tatuador de Georgina Rodríguez y el ex primer ministro canadiense podría tener la otra mitad del diseño

Katy Perry y el recuerdo de Orlando Bloom: «No es lo que hiciste, es lo que no hiciste»

Katy Perry en su concierto
Katy Perry en su concierto gtres
Marina Ortiz Cortés

Marina Ortiz Cortés

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Katy Perry y Justin Trudeau podrían haber dado el siguiente paso en su relación. La cantante de 41 años puso fin a su gira europea este martes en Madrid y antes de continuar hacia su siguiente destino decidió inmortalizar el momento vital ... que está atravesando. Lo hizo con un tatuaje de media mariposa para el que contó con el tatuador de Georgina Rodríguez. Pero en uno de los vídeos que compartió de la cita un detalle ha llamado la atención de sus seguidores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app