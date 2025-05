Karol G habla de su relación «tóxica» con Anuel AA: «Sentía que me iba a morir»

Karol G ha compartido en su documental de Netflix 'Mañana fue muy bonito', en donde comparte cómo ha vivido el éxito arrasador de los últimos años. Pero no solo habla de su vida profesional, de cómo ha ido alcanzando sueños y derribando barreras, también se ha atrevido a hablar de su faceta más íntima y personal. Uno de los temas que ha tratado ha sido, precisamente, su relación con Anuel AA, con quien mantuvo un noviazgo de 3 años.

No es la primera vez que Karol G habla sobre cómo fue aquella ruptura y lo mal que lo pasó. En 2023 ya expresó que rompieron porque deseaban cosas distintas en la vida, pero aquel final de la relación hizo a la artista darse cuenta de que «por dentro estaba completamente desestabilizada» y tenía un alto nivel de dependencia.

Un tema que ha explorado de nuevo ahora: «Mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, muy difícil», ha comentado en su documental. «Me despertaba y sentía que me iba a morir, que como persona no tenía valor y no podía ver el éxito y la grandeza», ha detallado. Rompieron en 2021, cuando Karol G estaba internacionalizando su carrera, el año anterior había sido nominada nada menos que a cuatro Grammy Latinos.

Paradójicamente, su tema 'Tusa', que habla del desamor que se siente tras una ruptura, es de 2019. Es decir, dos años antes de que lo sintiera de la peor manera en sus propias carnes. Pero para gestionar su dolor, Karol G no quería salir: «Lo que uno está haciendo todo el tiempo es sufriendo y no se quiere ir para no sufrir».

Para Karol G aquello fue «una 'fucking' pesadilla». «Fue un infierno. Lo bonito que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben expresar lo que sienten», ha compartido con sus seguidores en el documental, donde se muestra vulnerable y auténtica. Anuel AA, por su parte, se ha rechazado hacer declaraciones al respecto.

Feid y Karol G GTRES

Su relación con Feid

En el mismo año 2021, durante el proceso de recuperación, Karol G conoció a Feid, con quien empezó a trabajar para su tema 'Friki'. Aquel fue el principio de una conexión muy especial, aunque su relación no se confirmó hasta dos años más tarde, en 2023. Hicieron su primera aparición pública en junio de ese mismo año y, desde entonces, solo se les ha visto de manera puntual en premios como los Latin Grammy o los Billboard.

Dos años después del comienzo de su relación, Karol g y Feid siguen tan enamorados como el primer día. Así lo demostraron en la premiere de 'Mañana fue muy bonito', donde posaron juntos e ilusionados por poder compartir detalles tan personales con sus fans.

