Karla Sofía Gascón irá a los juzgados: «Han dicho que he matado a siete personas»

Karla Sofía Gascón, redes sociales, difamaciones y otros disparates... Así que lo más normal era que hubiera un choque de trenes y que la cosa acabara en los tribunales y con querellas. Al menos, eso es lo que la actriz ha asegurado que va a ocurrir después de asistir a una escalada de comentarios que han pasado la frontera de lo tolerable y que tienen a la intérprete completamente harta.

Llegaron los Premios Platino y allá se desplegó la clásica alfombra roja para llenarse de glamour y excesos al paso del artisteo. Y por allí se dejó caer la arrolladora presencia de Karla Sofía Gascón, quien no suele dejar indiferente a nadie. Rodeada de una nube de cámaras y micrófonos, la actriz madrileña fue abordada en directo por la reportera de 'Fiesta' y de su boca salieron fuegos artificiales.

La intérprete de 'Emilia Pérez' llegó a la cita muy enfadada y explicó la razón, que es un clásico de este tiempo: lo que se dice de una persona en las redes sociales. En este caso, de ella. Y avisó de que irá a los tribunales con las querellas correspondientes vía abogados, que van a tener trabajo como todo vaya para adelante.

«Cosas que yo no soy»

«No voy a seguir consintiendo que nadie me difame ni que siga recopilando cosas que no están comprobadas que yo haya dicho ni que yo soy», aseguró con toda rotundidad la actriz. Y añadió: «Probablemente tengamos que vernos ya en un juzgado con quien se haya atrevido a tacharme de cosas que yo no soy».

No es ningún secreto que las redes sociales se llenan de disparates lanzados por gente diversa y que se llegan a traspasar unos límites con cierta impunidad, algo a lo que Karla Sofía Gascón no parece muy dispuesta a seguir aguantando. «Parece una broma, pero no lo es. Han llegado a decir que yo había asesinado a siete personas», llegó a contar en la alfombra roja de los Premios Platino para dar una idea de la dimensión alcanzada por las infamias.

Amor Romeira la defiende

En el plató de 'Fiesta', la mismísima Amor Romeira, cantante y activista por los derechos de las personas transgénero, confirmó que las intenciones de Karla Sofía Gascón no son simples fanfarronadas. «Va a tomar medidas legales. Que a la persona que le faltó el respeto diciendo que un señor había ganado en la categoría de mujer va a tomar medidas legales, porque evidentemente eso es un delito de odio y atenta contra su identidad de mujer transgénero. Y me parece perfecto que haya cogido el toro por los cuernos y haya luchado por su visibilidad y sus derechos», ha concretado.

Además, Karla Sofía Gascón volvió a insistir en su tristeza por la situación por la que atraviesa Estados Unidos por las deportaciones ordenadas por el presidente Donald Trump. «No sé cuándo podré hacer algo en Estados Unidos, si es que no me llevan a El Salvador. Parece de broma, pero es para llorar», señaló a los medios de comunicación antes de la gala de los Premios Platino.