Kanye West arremete furiosamente contra una intimidada Kim Kardashian en un explosivo documental

Tras unas semanas extrañamente tranquilas para lo que en él es habitual, Kanye West ha regresado al ojo del huracán al desatar toda su furia –que no es poca- contra su exesposa, Kim Kardashian. Lo ha hecho en su nuevo documental, donde ha compartido varias interioridades de su complicada vida en el clan y hasta una secuencia en la que hace llorar a la mujer con la que estuvo casado entre 2014 y 2022.

El controvertido rapero, ahora conocido como Ye, ha estado en el centro de una controversia mediática en los últimos años tras la ruptura de su matrimonio con la multimillonaria empresaria. Y cada tanto se empeña en ofrecer recuerdos de cómo fue aquella vida con el clan. Como ahora.

Durante los últimos años de su matrimonio con Kim Kardashian, el comportamiento errático de Kanye West se convirtió en un factor clave en la evolución de la relación. El rapero compró una casa en Chicago y se mudó allí sin decírselo a su esposa. Ahora, un nuevo documental muestra a la mujer con lágrimas en los ojos tras otro arrebato de su ex.

«¡Así es mi personalidad!»

Ya hay un clip circulando de 'In Whose Name?', y no ha dejado indiferente a nadie. «Llega un momento en que la gente dice que no», cuenta Kim Kardashian mientras se seca las lágrimas. Y continúa: «La gente me dice que no a diario y no me pongo a gritar y a hacer un berrinche. No está bien…«. Entonces Kanye West responde: «¡Pero es que así es mi personalidad!«.

Los comentarios no se hicieron esperar. «Por cómo doblaba el pañuelo, ya ha pasado por esto demasiadas veces», dijo uno. Otro añadió: «Me alegro de que Kim se haya divorciado de Kanye. Mira cómo se comporta con las mujeres». Un tercero escribió: «¡Guau! Respetaré un poco más a las Kardashian con estos videos... La paciencia, el cariño... la verdad es que se nota que lo quería».

La medicación de Kanye West

Mientras tanto, en otro clip del mismo documental, Kanye West arremete contra su exsuegra, Kris Jenner, mientras ella le suplica que tome su medicación. El rapero, quien ha sido diagnosticado con trastorno bipolar, le dice a Kris que «preferiría estar muerto» antes que tomar medicamentos». «Nadie de la familia se hace responsable de mi visita al hospital, pero si quieres buscar en internet, eso es el 50% de lo que dice la gente. Como poco. ¿Miento?», añade.

Entonces Kris le dice que no importaba, momento en el que Kanye West tiene otro de sus conocidos accesos de furia: «¡Sí importa! ¡Sí importa! ¡Sí importa!», dejando a la matriarca de las Kardashian envuelta –también a ella- en lágrimas. «Nos importa a nosotros y a ti. No importa lo que diga Internet. Importa lo que pensemos, Ye«, alega ella. Y entonces Kanye West sale furioso de la cocina.

Porque esto era un día en la vida de Kanye West en el seno de la familia Kardashian, una historia que nadie esperaba bien, como al final acabó ocurriendo. Y como por aquel entonces todo se rodaba y grababa en el seno del clan, ahora hay interminables horas de imágenes de cómo era aquello. Y sí, parece que también había bastantes lágrimas, según aparece en el nuevo documental del incorregible rapero.