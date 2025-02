Kaley Cuoco, madre de su primera hija

Kaley Cuoco (37) y su pareja, Tom Pelphrey han sido padres de una niña, Matilda Carmine Richie Perphrey. La actriz ha querido compartir la buena noticias con todos sus seguidores en las redes sociales, donde ha publicado una serie de fotos con el bebé, «una nueva luz en nuestra vidas». La pareja se encuentra «feliz y agradecida por este pequeño milagro. Gracias a los doctores, enfermeras, familia y amigos que nos han ayudado inmensamente todo este tiempo. Nos sentimos bendecidos«.

Kaley, que se ganó la popularidad en todo el mundo gracias al personaje de Penny en 'The Big Bang Theory', es vegetariana, una apasionada del tenis y fanática del hip hop. Amante de los caballos y la equitación, sufrió a los 15 años una caída por la que casi pierde una pierna.

Gracias al éxito de la serie como actriz, se convirtió en productora de sus propios proyectos, triunfando de nuevo con 'The flight attendant'. Tras dos matrimonios intensos y fallidos, uno terminó con un tatuaje en la espalda para borrar el nombre de su ex, conoció el pasado diciembre al actor Tom Pelphrey. No ha habido boda, pero sí una niña. Kaley ha hecho una auténtica declaración de amor: «No pensé que pudiera enamorarme más de ti, pero lo he hecho».