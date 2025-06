Justin Bieber estalla contra los paparazzi en Malibú: «Estoy al límite de mi paciencia»

Justin Bieber (31 años) ha vuelto a protagonizar otra discusión con los paparazzi en las afueras de Soho House en Malibú. El cantante perdió los estribos al verse acorralado por los fotógrafos mientras intentaba abandonar el lugar acompañado por su seguridad.

Según algunos medios como 'The Mirror' y 'Page Six', los paparazzi comenzaron a gritarle diversas preguntas e incluso algunos lo felicitaron por adelantado por el Día del Padre, el cual se celebra este domingo en Estados Unidos y en algunas partes del mundo.

«No me habléis. Alejaos de mi cara. No me importa si soy una celebridad o no. Merezco respeto», expresó visiblemente afectado. En el vídeo publicado por 'TMZ' también se puede ver cómo el intérprete de 'Baby' intentaba cubrirse el rostro mientras exigía privacidad.

«Estoy al límite de mi maldita paciencia. Estoy exigiendo respeto. Confundís mi enojo con falta de respeto, pero vosotros estáis siendo irrespetuosos conmigo (...) Vosotros provocáis, provocáis, provocáis. Creéis que esto es un juego. Vuestros trabajos existen a costa de otro ser humano», manifestó Bieber.

Los testigos señalaron que la confrontación entre el cantante y los fotógrafos duró al menos 11 minutos en los que la estrella pop subió el tono de su voz reiteradas veces. Sin embargo, el momento más tenso ocurrió cuando le preguntaron si temía ser deportado debido a su estatus migratorio: «Soy un hombre de verdad con una familia de verdad. Amo a mi esposa, amo a mi familia… y me provocáis, y es triste (...) No os da la impresión de que estoy haciendo negocios... Soy un ser humano parado junto a mi coche en la playa. No sé quién os paga para provocarme, pero no soy uno de ellos», argumentó.

Esta no es la primera vez que Justin se enfrente a los paparazzi y cuestiona el acoso mediático. El pasado abril, el artista fue grabado gritando a los fotógrafos cuando salía de tomar café con sus amigos. «¡No! ¡No buenos días! Vosotros ya sabéis. ¿Por qué estáis aquí?», gritó y añadió: «Dinero, dinero, dinero. Eso es todo lo que queréis. No os importan los seres humanos».

Incluso, Bieber reveló que le habían recomendado dejar Los Ángeles para evitar el acoso. «Todos me dicen que me mude de Los Ángeles. ¿Creen que van a acosarme hasta que me vaya del lugar donde se necesita más mi influencia?... De cualquier forma que lo veas, me golpean por todos los ángulos. No soy una víctima. Me mudé a L.A sabiendo que la situación está jodida aquí. Pero podríamos unirnos al ver lo jodido que está y tratar de cambiar esta mi**da, o vamos a dejar que estos idiotas me sigan tratando como mi**da, sin leyes o algo», expresó.

