Junco, viuda de Bernardo Pantoja, vende cosas de su marido y alquila por 300 euros las habitaciones del piso de Isabel Pantoja

La viuda de Bernardo Pantoja, Junko, está vendiendo las cosas de su marido y alquila habitaciones de su piso, propiedad de Isabel Pantoja, por 300 euros. Al menos, eso es lo que ha asegurado el programa 'Fiesta' en relación al inmueble en el que vivió durante años con el padre de la tonadillera y que la japonesa se resiste a abandonar a pesar de los numerosos requerimientos de la artista.

Una confidente ha señalado al programa que Junko no solo se ha hecho fuerte en el piso sevillano, sino que además lo estaría intentando «rentabilizar al alquilar habitaciones a 300 euros por pareja, o 500 euros si incluye la comida». Amor Romeira ha corroborado esta versión y ha llegado a afirmar que ha visto mensajes en los que se compartía el contacto de Junco como «una persona que alquila habitaciones en Sevilla». «No es una pobrecita señora japonesa, es una mujer interesada que está sacando beneficio económico de una casa que no es suya«, ha apuntado la tertuliana.

La misma fuente ha agregado que Junko también estaría vendiendo objetos personales de Bernardo Pantoja, entre ellos la motito eléctrica para personas de movilidad reducida que le regaló Isabel Pantoja a su padre. Dicho vehículo estaría a la venta por 400 euros y, según el programa, ha llenado de indignación al clan de los Pantoja.

La japonesa está «muy nerviosa»

Pero el programa ha contado también con un invitado sorpresa porque entre medio de las acusaciones ha entrado en directo Pinocho, supuesto hijo ilegítimo de Bernardo Pantoja, quien ha desmentido rotundamente que Junko esté alquilando habitaciones o vendiendo las cosas de Bernardo Pantoja.

«Es una señora mayor. Amor Romeira que se dé un puntito en la boca, que tengo a Junko aquí en mi sofá supernerviosa, con un ataque de nervios, y ella solo quiere que la dejen tranquila», ha indicado Pinocho, quien también ha agregado que la japonesa se ha puesto «muy nerviosa» por todo lo que se está diciendo sobre el piso, las habitaciones y la motito.

«Es una señora mayor que está sufriendo mucho. Junko solo quiere que la dejen tranquila», ha asegurado el joven, quien en este tiempo se ha convertido en uno de los principales apoyos de la japonesa desde la muerte de Bernardo.

Los rumores de infidelidad

Además, Pinocho ha aprovechado su aparición en 'Fiesta' para negar tajantemente los rumores sobre una supuesta infidelidad de Junko durante su matrimonio con Bernardo Pantoja. «Yo, como comprenderéis, no voy a preguntarle a esta mujer si tenía un amante, pero vamos, que ella era la que estaba día a día con Bernardo es un hecho, porque el resto de su familia lo tenía abandonado«, ha resumido.

Isabel Pantoja compró una propiedad en Sevilla al inicio de su carrera y antes de casarse con Paquirri. Se la dejó a su hermano, quien vivió allí con Junko hasta el último de sus días, y la viuda permanece allí. Isabel Pantoja ha mandado varios burofaxes a la japonesa para solicitarle que se marche de la casa porque necesita vender la propiedad, algo que no puede hacer si Junko sigue ahí. Pero esta ha tirado esos requerimientos a la basura y sigue adelante con su vida.