Julia Roberts se confiesa sobre su marido, Danny Moder: «Es el único hombre al que quiero besar»

Hay parejas de Hollywood que parecen sacadas de un guion imposible, y luego está Julia Roberts y Danny Moder. Su historia no solo ha resistido el paso del tiempo y los focos, sino que además se ha escrito con una discreción poco habitual ... en una industria que vive del ruido. «Es el único hombre al que quiero besar», confesaba recientemente la actriz en el pódcast 'Smartless', dejando claro que, a punto de cumplir 58 años, su amor sigue tan vivo como el primer día.

Posiblemente, se trate de uno de los matrimonios más reservados del cine estadounidense, un rasgo que se extiende también a sus tres hijos. No siempre fue así. Antes de conocer a Moder, Roberts había protagonizado relaciones muy mediáticas con actores como Daniel Day-Lewis, Liam Neeson o Kiefer Sutherland. Pero en el año 2000, durante el rodaje de 'The Mexican', la intérprete y el entonces cámara sellaron un pacto tácito: ella seguiría siendo la cara visible, pero su vida familiar quedaría al margen de los titulares.

Apenas un año después, en julio de 2002, la inolvidable protagonista de 'Pretty Woman' se casaba con Moder en una ceremonia íntima en Nuevo México. Llegaron luego los mellizos Phinnaeus Walter y Hazel Patricia en 2004 y, tres años más tarde, Henry Daniel, el pequeño de la casa. Desde entonces, Roberts ha mantenido su promesa de proteger su intimidad, haciendo contadas excepciones en momentos muy especiales.

En redes sociales, por ejemplo, suele celebrar los aniversarios de boda con mensajes cargados de cariño. En 2021 escribió: «¡Esto no ha hecho más que empezar!», mientras que en 2023 compartió una fotografía del pasado en la que ambos se besaban apasionadamente. En entrevistas, también ha dejado pequeñas pinceladas sobre su vida junto al hombre que, según confesó en 2003, la hacía «sentir la versión más cómoda» de sí misma.

En su última aparición televisiva, durante su paso por el late night de Stephen Colbert, Julia Roberts no solo habló de su nueva película, 'Caza de brujas', sino también del momento personal que atraviesa: la marcha de su hijo menor, Henry, para comenzar la universidad.

El presentador, que ha pasado por una experiencia similar, le preguntó si se había encontrado «en la habitación de los pequeños, dando vueltas lentamente y llorando sola». Roberts, entre risas, replicó: «No sé si llorar justo ahora va a ser el mejor punto de partida para esta entrevista», antes de sincerarse sobre cómo vive esta nueva etapa.

Sobre su marido, Danny Morder

Pero si algo ha ayudado a Julia Roberts a sobrellevar la transición es el amor. Así lo contaba en Smartless, el pódcast conducido por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, donde habló con naturalidad sobre su relación con Danny Moder.

«Cuando los niños se van, tú te giras [hacia tu pareja] y piensas: 'Y tú, ¿por qué sigues aquí?'. Y ahí puede ser que empiecen los problemas», dijo entre risas. «Pero no ha sido nuestro caso, porque Danny es mi mejor amigo. Y también es el único hombre al que quiero besar. La combinación de esas dos cosas es... ¡Uf!».

Roberts incluso recordó cómo fue aquel primer encuentro con Moder durante el rodaje de 'The Mexican'. «Cuando yo llegué, ya habían estado rodando durante unas tres semanas y él [Danny] y Brad [Pitt] siempre estaban juntos, charlando. Yo era la nueva, la última en llegar, y solo les escuchaba hablar sobre un nuevo disco que acababa de salir y cosas así. Y yo intentaba unirme diciendo cosas como 'Pues a mí me encanta ese grupo' y tal... Pero en ese momento no me podía ni imaginar que ese hombre con el que estaba desesperadamente intentando entablar una conversación se iba a convertir un día en mi marido. Al final comenzamos a hablar y él no ha conseguido que me calle en 20 años», bromeó.