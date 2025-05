Los juicios mediáticos de Hollywood: uno resuelto y el otro para el 2023

Johnny Depp ha agotado a su ex esposa Amber Heard y esta ha renunciado a otro gran juicio. El actor ganó el caso de difamación que había presentado contra ella en un juicio que duró seis semanas y provocó la atención de todo el mundo. La estrella de 'Piratas del Caribe' fue recompensada con 10 millones de euros por daños y perjuicios, pero la pareja ha llegado a un acuerdo fuera de los juzgados y, por fin, hay entendimiento entre ellos.Ha sido la propia actriz la que ha informado sobre esta nueva situación a través de una publicación en su perfil de Instagram, aunque por el momento no ha revelado los términos del trato.

El 2023 se presenta prometedor para Depp que acaba de ser nominado por su álbum de estudio '18' junto al guitarrista Jeff Beck en tres categorías en los Brit Awards del próximo año. El actor-músico recibió las nominaciones por su álbum '18' en las categorías de mejor grupo, mejor presentación de de rock alternativo y en la de álbum del año. Con Depp recuperando su lugar en Hollywood, el próximo año estrenará en Netflix 'La Favorita' (su primera película en años como protagonista), Heard está al borde de caer en el olvido tras ser medio cancelada en la película 'Aquaman 2'. Después de que la actriz perdiera el caso contra su exmarido se supo que su personaje de Mera en la franquicia 'Aquaman' sería recortado: «Amber no ha sido eliminada por completo de la película. Ella todavía tiene un papel pequeño», dicen fuentes cercanas a la producción.

Pitt vs Angelina Jolie

A Johnny Depp y Amber Heard tomarán el relevo en los tribunales otra ex pareja de Hollywood que lleva envuelta varios años en una cruenta batalla legal, hablamos de Brad Pitt y Angelina Jolie. El ex matrimonio se verá cara a cara en un juicio devastador para ambos. Pitt acusa a su ex de haber dañado la reputación de su negocio de vinos Miraval, del que eran copropietarios al vender su parte de las acciones a un desconocido. Anteriormente, Brad había presentado una demanda contra Angelina por vender su parte del viñedo de Miraval a pesar de que ambos acordaron que no venderían sus intereses individuales sin el consentimiento de ninguna de las partes. Brad acusa a Jolie de «causarle daño de forma deliberada» y afirmó que ella «no había contribuido en nada» al éxito del negocio de Miraval. «Jolie persiguió y luego consumó la supuesta venta en secreto, manteniendo deliberadamente a Pitt en la oscuridad y violando a sabiendas los derechos contractuales de Pitt», ha escrito en un comunicado el equipo de abogados del actor.

Brad Pitt y Angelina Jolie GTRES

Angelina describió las afirmaciones de su ex marido como «frívolas, maliciosas y parte de un patrón problemático». Los documentos agregan: «Las alegaciones de Pitt de que él y la Sra. Jolie tenían un contrato secreto, no escrito y tácito sobre un derecho de consentimiento sobre la venta de sus intereses en la propiedad es directamente contraria al registro escrito y, entre otros defectos legales, viola la ley».

Este mensaje se produce después de que apareciera en los medios un correo electrónico donde Jolie explicaba la razón detrás de su decisión de vender su parte de la propiedad. Jolie dijo que había escrito el correo electrónico «para no emocionarse» al explicar la razón detrás de su decisión de vender su parte de la bodega. «Ese es el lugar donde nacieron los gemelos y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre», apuntó Jolie. «Un lugar que contenía la promesa de nuestro amor y donde pensé que envejecería. Incluso ahora es imposible escribir esto sin llorar».

Viviendo en Los Ángeles, Angelina reveló que la bodega «también es el lugar que marca el comienzo del fin de nuestra familia y un negocio que se centra en el alcohol». Jolie y Pitt son padres de seis hijos: Maddox, 21, Pax, 18, Zahara, 17, Shiloh, 16 y los mellizos Vivienne y Knox, 14. Casados en el 2014, se separaron en 2016 y, desde entonces, viven enredados en el sistema legal con múltiples batallas judiciales que en el 2023 les pondrá frente a frente de nuevo en los tribunales.