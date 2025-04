Judit Mascó recuerda los momentos álgidos de su carrera: «La portada de 'Vogue USA' fue un mal sueño»

Judit Mascó es una de las modelos más icónicas de nuestro país. Al comienzo de su carrera se codeó con algunas de las tops más recordadas y es, sin duda, la única española que ha llegado tan alto. A sus 55 años, ha conseguido redirigir su carrera para convertirse en mucho más: ha publicado un libro, ha sido actriz, ha presentado diferentes formatos de radio y televisión...

Y este mismo miércoles ha sido la protagonista de la pasarela de Esmara, la marca de moda inclusiva de Lidl, como embajadora de la firma. Una ocasión en la que ha podido charlar con ABC de sus grandes momentos, algunos de los cuales no fueron tan impactantes en primera persona.

Era apenas una adolescente cuando protagonizó en 1991 la portada de Vogue Estados Unidos, aunque no supo que lo sería hasta algo después. En otras ocasiones ha explicado que fue el propio Patrick Demarchelier quien escogió la fotografía. «La portada de 'Vogue USA' fue un mal sueño», admite con una sonrisa. «Estaba lloviznando, a punto de caer una de las tormentas más potentes de la temporada, porque era en Miami y era esa época donde siempre hay tornados potentes. E hicimos la foto lo más rápido posible con iluminación artificial y yo creo que algo retocaron de fondo porque, que yo recuerde, el fondo es azul celeste y estaba a punto de llover», expresa Judit Mascó.

Una portada que compartió con las modelos Niki Taylor y Karen Mulder, que no han tenido el mismo recorrido que ella. Un año antes había sido portada de 'Sports Illustrated', y hasta hoy sigue siendo la única española que ha protagonizado la portada. Aunque otras modelos de nuestro país han formado parte de algunas de sus sesiones de fotos. «Me quedaría con la inocencia de que en ese momento yo no sabía la importancia que tenía o lo que quería decir», admite sobre aquella primera vez.

A día de hoy, Judit no desfila como hacía antes, en cada temporada. Sin embargo, cuando tiene la oportunidad siempre es especial. En particular, recuerda una ocasión con cariño, cuando volvió a caminar por la pasarela Cibeles tras un tiempo sin hacerlo y después de haber triunfado en todo el mundo. «Fue espectacular volver a mi tierra y abrir y cerrar los desfiles más importantes. El primer año, después de haber salido en la portada de 'Sports Illustrated', como personaje o como modelo más famosa. Y no dejaba de ser la misma Judit que también había desfilado seis meses antes. Para que veas cómo cambia la cosa cuando uno triunfa en el extranjero», expresa.

Poco después, en 1993, Judit Mascó se casó con Eduardo Vicente, al que había conocido cuando no era más que una adolescente. «Mi boda fue una boda íntima, aunque costó mucho que lo fuera porque llegó en el momento más álgido de mi popularidad», confiesa. Sin embargo, la modelo lo recuerda como un momento «muy mágico». «Fue tan bonito, la verdad... te diré que fue la boda que quería tener y eso tuvo mucho mérito en ese momento», recuerda. Y aunque consiguieron mantener el enlace en 'petit comité', después sí vendieron las imágenes en exclusiva y donaron el dinero a tres organizaciones benéficas diferentes.

Otro de los momentos de Judit Mascó que pasa a la historia es 'Supermodelo'. Un conocido programa que en otros países ha triunfado mucho pero que en España solo tuvo tres ediciones, y las dos primeras las presentó la modelo. «Me quedo con el primero por la novedad, los nervios, el no saber qué me encontraría. Se me cambia la expresión de la cara por el cariño que le cogí a todas las chicas», comparte.

También fue significativo el desfile del 50 aniversario de Pedro del Hierro, en el que destacó su presencia como una de las modelos que siempre ha acompañado a la firma española. «Pensando que igual era la última vez que desfilaba fui capaz de mirar al público, las caras, de personas que en su mayoría eran conocidas», comparte Judit. «Me encantó poder compartir y mirar a la cara a la gente que estaba disfrutando y yo con ellos», añade.

Porque la Judit que ahora desfila lo hace habiendo superado barreras y retos en el mundo de la moda, pero teniendo otras prioridades en su vida. Si algo tiene claro es que la familia lo es todo para ella: junto a Eduardo Vicente ha tenido cuatro hijas, tres biológicas y una adoptada. Se llaman María, Paula, Romita y Clara. Ninguna de ellas ha seguido sus pasos dentro del mundo de la moda, aunque tres de ellas sí se dedican al mundo creativo.

«De las cuatro solo una me ha salido científica, o sea que sí, en casa tocamos más las letras y lo artístico», comenta entre risas. Dos de ellas estudiaron diseño y una se dedica a la interpretación (Paula, la segunda). «El único consejo que les pude dar es que escogieran aquello que creyeran que les podía hacer felices y les apasionara, porque es lo que yo hice», explica. Además, señala que ella lo hizo «en contra de todas las circunstancias» que no iban a su favor, puesto que no tenía ni familiares ni conocidos que hicieran nada ni parecido a lo que ella escogió. «Vengo de una familia que todos son maestros», explica. «Nadie tiene que cerrarse las puertas porque nunca se sabe, mi ámbito y mi trabajo, mi sector, son muy difíciles, pero fíjate, a estas alturas yo sigo viviendo de ello», expresa.

Y precisamente por eso es embajadora de la firma de moda de Lidl, que se promociona como una marca inclusiva. «A medida que me voy haciendo mayor voy teniendo conciencia y lo tengo muy claro: en todas las etapas y todas las edades todas estamos interesadas en estar guapas y en sentirnos bien con lo que llevamos», explica. Además, también desvela que le encanta ir a supermercados y que disfruta especialmente haciendo este tipo de actividades en familia. «Las cosas de fondo de armario me aburren más y suele comprarlo la persona que trabaja en casa, pero me gusta disfrutar de la compra cuando tengo tiempo y hacerla acompañada de mis hijas me chifla«, comparte. «Es un momento de disfrute», añade.