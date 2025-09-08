Juan del Val: «Cuando miro a mi mujer veo la suerte que tengo»

A Juan del Val, el éxito le ha robado el día de descanso: «Normalmente estoy con los guiones de 'El hormiguero' hasta el jueves, los viernes suele tocarme 'El desafío' y los domingos, 'La Roca', que ahora se desdobla y hemos empezado esta temporada también los sábados, que era cuando yo desconectaba y podía dedicarme a escribir». Estas cuatro horas en directo cuentan con nuevos colaboradores y secciones, «pero se mantienen otras que brillan por su patetismo, como en la que yo cocino», bromea. Cuando se sienta en las distintas mesas de actualidad en las que colabora, ya sea con Nuria Roca o con Pablo Motos, reconoce que tiene «el pulso para pillar el ritmo de cada formato, de mimetizarme con el programa». Con ambos se siente a gusto («si cuentan conmigo es porque tengo algo que aportar»), pero reconoce que con su mujer tiene tanta confianza «que basta un gesto para que me pare».

Juan es noticia casi todos los días, porque los medios y las redes recogen sus palabras y las convierten en titulares llamativos: «Son frases sacadas de contexto. Muchas veces no me reconozco en lo que leo. Los espectadores saben lo pienso, lo que critico, porque los titulares me colocan en posiciones ideológicas que no son reales. El que me ve o el que me lee me dice que tengo sentido común». A sus lectores les tiene preparada una sorpresa en Navidad, un nuevo libro que ha escrito aislándose de todo: «Me alquilo un estudio para estar solo porque tengo una familia muy sociable y siempre hay gente en casa. Me pido algunos días, aprovecho las vacaciones o el tiempo libre y me concentro por completo en la historia. Cuando estoy dentro no veo nada más, es como si el mundo desapareciera entre las páginas».

Si hay algo de lo que se siente orgulloso es de «la determinación, la constancia. Todo ello me vino cuando me hice adulto, así que son muestras de madurez». Pero no presume tanto de paciencia: «Soy un ansias. Apasionado, vehemente, lo mío es un paso más allá de impaciente. Me gustaría mejorarlo». Como buen creativo, tiene un punto soñador: «No soy nada pragmático, soy un desastre. Me gusta soñar, hacer castillos en el aire, pero no soy un iluso. Y nunca actúo pensando en lo que me conviene porque soy impulsivo, tomo decisiones sin pensar. Si soy taurino, lo digo, aunque esa declaración me genere críticas. Como ser ateo. Es honestidad».

Juan reconoce que se considera «generoso porque pienso en los demás e intento hacerles la vida más fácil. Me hace feliz verles felices. No me gusta la gente que lo complica todo, que lo pone difícil. Me gusta lo fácil, que no lo simple». Y se confiesa un romántico, «aunque esté desprestigiado. Soy sensible, pero no cursi. Soy romántico con mi pareja, tengo detalles con ella, pero no le escribo poemas». La relación entre ambos es muy especial: «cuando la miro, veo la mujer que más quiero y veo la suerte que tengo». Y si vuelve la mirada a sus tres hijos, «siento un orgullo tremendo porque veo amor entre ellos. Ellos son la única cosa que de verdad me preocupa».

Entre las polémicas y provocaciones con las que juega como colaborador, confiesa que no puede evitar que le saquen de quicio «la falta de inteligencia, ya sea en un tonto o un pesado. Aunque, la verdad, prefiero una mala persona a un pesado». Y ya en la vida real, vive «en paz conmigo mismo y me conformo con poco para sentirme bien. Estar en casa, en la cama, tirado, viendo una película de Woody Allen, por ejemplo, basta para hacerme sentir bien. Suelo disfrutar de lo que tengo en calma». Para él, «la felicidad es irme a comer con mi mujer y mis hijos a un buen restaurante y disfrutar de una comida deliciosa». No puede evitar tener un punto caprichoso: «Me acabo de comprar un cárdigan que me quedaba de maravilla, pero era carísimo. Lo he hecho porque me encanta. Me gusta hacer cosas que no necesito, porque chaquetas tengo muchísimas, pero lo hago si me gusta. Además, que no es nada importante, yo no soy de ir a comprarme un yate».

Juan del Val, de niño ABC

Diario personal

El 'emoji' que más usa: «Uso pocos, pero suelo enviar el 'ok' formado con el dedo índice y el dedo pulgar cerrándose en un círculo. Es mi forma de decir que estoy de acuerdo en todo».

Se haría una 'selfi' con: «Al único al que se lo pediría es a Woody Allen».

Un sacrificio por la fama: «Ninguno, la verdad. Todo tiene su lado bueno y su lado malo, pero me quedo con lo bueno, aunque a veces pueda ser agotador que te pidan hacerte una foto. Lo peor sería salir en la tele y que no me reconociera nadie».

Un momento 'Tierra, trágame': «Estar hablando en un programa y quedarme en blanco, no saber qué quería decir y tener que hablar despacio o rellenar para ganar tiempo y recordarlo».

Algo que no puede faltar en su día a día: «Los besos».

Un propósito que nunca se cumple: «Lo que me propongo, lo hago. Pero no me engaño, si no puedo hacerlo no me lo propongo, como por ejemplo aprender inglés, que sé que nunca lo conseguiré».

Un lugar para perderse: «Nueva York».

Su primer beso: «Me gustó tanto que me hizo pensar que se abría un camino inabarcable, tanto que decidí contarlo en la novela 'Parece mentira'».

Tiene miedo a: «A perder la cabeza y no ser consciente de quién soy, de no reconocer a los demás. La demencia es una enfermedad atroz».

Dentro de 10 años se ve: «Escribiendo tranquilamente, fuera de la televisión».

El pequeño Juan: «De pequeño era muy bueno, obediente y sensible, demasiado sensible. Pero era un niño diferente al resto. Luego, de adolescente, todo se complicó: no me iban bien los estudios, fueron años difíciles, dolorosos. Si pudiera darle un consejo a aquel chaval, le diría 'Tranquilo, aunque parezca que el mundo se hunde, no va a pasar nada'».