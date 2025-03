Jota Peleteiro rompe su silencio sobre su divorcio de Jessica Bueno

Jota Peleteiro (33 años) ha roto su silencio por primera vez tras dos años de batalla mediática y judicial con su expareja, Jessica Bueno (34 años). El exfutbolista ha concedido una entrevista en el programa '¡De viernes!' donde abordó controvertidos temas como su supuesta infidelidad, el conflicto económico tras su separación y el episodio más crudo de la modelo, cuando llegó a ingerir un bote de pastillas.

La emisión de su testimonio ha provocado la reacción inmediata de Jessica Bueno, quien desde el plató escuchaba atentamente su versión de los hechos y no ha dudado en responder a cada una de sus declaraciones visiblemente afectada.

Sobre las acusaciones de infidelidad

Uno de los puntos en los que más hizo hincapié Peleteiro ha sido sobre sus supuestas infidelidades, negando rotundamente lo dicho por Jessica. «No hubo infidelidades, me pilló tonteando con la directora de mi empresa, aunque la relación ya estaba rota», aseguró. Por su parte, Jessica, quien no ha podido contener su rabia al escucharlo dijo afirmó que, «fue infiel, estábamos mal porque él ya no estaba enamorado de mí, pasaba de mí, no me dejaba entrar en su vida y estaba harta de pedirle explicaciones, así que me centré en mis hijos, pero me fue infiel».

Según la versión del exfutbolista, la relación estaba deteriorada desde hace tiempo y él había intentado separarse en varias ocasiones sin éxito. «Intento separarme muchas veces, pero nunca me atrevo a comentárselo porque me amenazaba con no volver a ver a su hijo», explicó. En tanto, la modelo sostuvo que nunca impidió la relación entre su expareja y su hijo mayor.

Jessica Bueno no aguanta más y reitera que su expareja no cumple con la pensión de sus hijos.



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/aROpdBJJg1 — De viernes (@deviernestv) March 29, 2025

La batalla económica

Otro de los puntos que se tocaron durante la conversación fue la situación económica que desató el divorcio. Jota ha asegurado que el acuerdo de separación que firmó era «desorbitado», pues ascendía a 15 mil euros mensuales. «Me he intentado sentar con ella mil veces para decirle: 'Vamos a hacer un acuerdo razonable'», señaló. Además, añadió que asumía el pago del alquiler del piso en Bilbao donde residía Jessica con sus hijos, el colegio de los pequeños y 3 mil euros de compensatoria por la modelo, además de la manutención.

En tanto, Jessica negó que la cifra fuera exagerada y aseguró que intentó llegar a un acuerdo con su exmarido para que le devolviera el dinero que ella había pagado los meses en los que él no cumplió con sus obligaciones. «Yo quería que me devolviera el dinero que yo me había gastado durante esos meses en los que él no pagó, la pensión de mis hijos y que me dejara mudarme a Sevilla», sentenció.

Por otro lado, el empresario acusó a su exmujer de llevar un nivel de vida excesivamente lujoso. «Jessica vivió y disfrutó de muchos lujos estando conmigo, me pedía viajar en avión privado mientras yo mantenía a toda su familia».

El momento más duro de Jessica Bueno

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista fue cuando se abordó el episodio en el que Jessica Bueno ingirió un bote de pastillas en su etapa más oscura. «Yo lo viví como una llamada de atención para que yo volviera, pero la relación estaba rota». Por su parte, la modelo aseguró que nunca tuvo intenciones de quitarse la vida, sino que simplemente necesitaba «desconectar del mundo».

Finalmente, la modelo ha dejado claro que no piensa quedarse callada ante lo que considera «mentiras» por parte de su exmarido. «Todo lo que ha dicho es mentira tras mentira, tergiversado, contándolo dentro de su realidad», manifestó.

Mientras tanto, Peleteiro asegura que continúa en tratamiento psicológico tras todo el proceso de separación. «Lo he pasado muy mal y todo lo que está pasando ahora no es justo conmigo. Se ha pasado de la raya. Es un hacer daño, por hacer daño. Por dentro he estado y aún estoy destrozado», concluyó.

Más temas:

Separaciones

Hijos

Famosos