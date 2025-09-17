José Fernando Ortega disfruta de un emotivo fin de semana con su hija y el apoyo de Rocío Flores

José Fernando Ortega vuelve a sonreír. El hijo de Ortega Cano, que atraviesa un proceso de recuperación en el centro psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos, ha podido ejercer de padre en un fin de semana muy especial junto a su hija, fruto de su relación con la fallecida Michu, según reveló la revista 'Lecturas'. La niña, que hace apenas unas semanas se trasladó a vivir a Madrid con su abuelo y su familia paterna, disfrutó por primera vez de una convivencia de dos días con su padre, que no dudó en aprovechar cada minuto de su permiso.

Sin embargo, José Fernando no estuvo solo. A su lado se encontraba su sobrina, Rocío Flores, que desde que Gloria Camila partió a Honduras para concursar en 'Supervivientes All Stars' se ha volcado en el cuidado de la niña. El vínculo entre ambas se ha estrechado tanto que la joven se ha convertido en una pieza fundamental en esta nueva etapa de la vida familiar. «La pequeña pasará conmigo parte del verano, Navidad y Semana Santa», revelaba semanas atrás Inma Rodríguez, madre de Michu, anticipando el reparto de tiempos que permitirá a la menor mantener contacto con su entorno materno pese a residir ahora en Madrid.

Un cambio de vida decidido por deseo expreso de su madre, quien dejó reflejado en su testamento que la custodia de la niña recayera en Ortega Cano. Instalado en la capital y matriculada ya en un colegio madrileño, la pequeña ha podido compartir con su padre el primer fin de semana de esta nueva rutina. No es la primera vez que padre e hija disfrutan de momentos juntos desde el fallecimiento de Michu; en verano ya se les pudo ver en Cádiz, disfrutando de días de playa y visitas a parques acuáticos.

En esta ocasión, el plan de fin de semana tuvo su punto de partida en casa de Gloria Camila, residencia temporal de Rocío Flores. Hasta allí llegó José Fernando gracias a Manuel Bedmar, pareja de Rocío, que fue el encargado de recogerle en el centro la mañana del sábado. Desde ese momento, todo giró en torno a la pequeña, que pudo sentir la compañía y el cariño de un padre que lucha por estar presente en su vida pese a las dificultades.

Una historia marcada por la superación

La vida de José Fernando Ortega Mohedano nunca ha sido sencilla. Nacido en Colombia en 1993 y adoptado junto a su hermana Gloria Camila por Ortega Cano y Rocío Jurado en 1999, vivió una infancia feliz hasta la temprana muerte de la artista en 2006. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por la inestabilidad personal, problemas con la justicia y una lucha constante contra las adicciones.

En 2013 conoció a Michu, con quien mantuvo una relación llena de idas y venidas. Fruto de ese amor nació en 2017 su hija María del Rocío, el gran motor de su vida. La repentina muerte de la joven gaditana este pasado mes de julio ha supuesto el golpe más duro para José Fernando, que quiso despedirse de ella con un sentido mensaje en redes sociales: «Esto es un hasta luego, amor. Brilla como tú misma sabes allá arriba».

Hoy, más centrado y bajo tratamiento en Ciempozuelos, el hijo de Ortega Cano se aferra a los permisos de fin de semana para recuperar el tiempo perdido con su hija, apoyado por su familia y, en especial, por Rocío Flores, que ha asumido con naturalidad y entrega el papel de referente en la vida de su prima pequeña.