Jorge Lorenzo, estafado con más de 200.000 euros con una noria que compró en un pueblo de Italia

El programa italiano 'Dentro la notizia' de Canale 5 dio voz al campeón mundial de Moto GP para que denunciase la estafa de la que había sido víctima y que le había hecho perder una gran cantidad de dinero tras comprar una noria en la localidad de Vieste (provincia de Foggia, sur de Italia). Una atracción turística por la que invirtió 1,4 millones de euros y con la que firmó cuatro años de alquiler. «Creé una sociedad, adquirí la noria que me costó en total de 1,4 millones de euros e hice un contrato de alquiler por cuatro años. Por desgracia, me fie de una persona equivocada en términos de inversión, lo consideraba un amigo», comenzó explicando el mallorquín.

«El pacto era que durante esos cuatro años de alquiler él debía darme una cuota mensual, que empezó a entregarme tarde y mal, y cada vez más tarde. El último dinero que recibí fue en septiembre de 2024, exactamente hace un año. En todos estos meses en los que no me ha pagado, su deuda asciende a más de 200.000 euros», añadió.

Ante esto, el deportista ha emprendido acciones legales «tanto por lo civil como por lo criminal», para terminar con esta situación lo antes posible. «Cuanto más tiempo pasa, más se devalúa la noria, cada día que pasa», sentenció, lamentando que la noria sigue usando su nombre e imagen a modo de promoción en las redes sociales. «En la cuenta oficial de Instagram de su empresa siguen mencionando mi nombre y escribiendo que el embajador es Jorge Lorenzo. La situación es surrealista, esa es la noria de Jorge Lorenzo pero no vayáis», advirtió.

Lorenzo utilizó también su perfil en redes sociales para anunciar la entrevista que ofrecería a la televisión italiana en la que explicaría su situación: «Una entrevista destinada a protegerme a mí y a ti, donde te cuento lo que me pasó y apelo a mis fans y amigos a no usar la Noria de Vieste para poner fin a las injusticias que estoy experimentando», explicó a sus casi dos millones de seguidores en Instagram.