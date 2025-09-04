Jorge Javier Vázquez se somente a una cirugía estética antes de volver a la televisión

Tras volver de sus vacaciones en Tailandia, Jorge Javier Vázquez (55 años) está listo para regresar a la televisión. El presentador vuelve a ponerse al frente de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', uno de los grandes estrenos de Telecinco en esta nueva temporada. Sin embargo, su regreso viene acompañado de una sorpresa que ha generado gran expectación: su reciente paso por el quirófano.

Durante el verano, el comunicador compartió pocas imágenes en sus redes sociales. En una de ellas, desde el agua y señalando un barco, escribía: «Bienvenidos», dejando ver que disfrutaba de unos días de descanso en el sudeste asiático. También celebró allí su 55 cumpleaños el pasado 25 de julio, con un mensaje cargado de ironía: «55 años. La edad de Cristo». Pero tras esas publicaciones, Jorge Javier desapareció de la esfera digital.

Según ha adelantado la revista 'Semana', el televisivo habría aprovechado su tiempo libre para someterse a una «remodelación facial total». «El resultado es impresionante», aseguran fuentes cercanas al presentador al citado medio. Al parecer, la intervención estética se realizó a su vuelta de Tailandia y sería el motivo por el que Jorge Javier no acudió al FesTVal de Vitoria, donde Telecinco presentó sus novedades de temporada.

No es la primera vez que el rostro más emblemático de Mediaset apuesta por la cirugía estética. Ya en 2023 se sometió a una blefaroplastia para corregir sus párpados y llegó a presentar programas con gafas de sol durante el postoperatorio. En su propio blog en 'Lecturas', llegó a bromear sobre lo mucho que disfruta de estas experiencias: «A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que 'pa qué', porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno».

Ahora, con su nuevo aspecto a punto de ver la luz, Jorge Javier se prepara para capitanear la nueva edición de Supervivientes All Stars, donde volverá a compartir protagonismo con Sandra Barneda desde plató y con Laura Madrueño desde los Cayos Cochinos. Entre los concursantes destacan nombres como Adara Molinero, Gloria Camila, Fani Carbajo o Tony Spina, lo que asegura una edición cargada de emoción y enfrentamientos televisivos.