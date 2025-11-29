Suscribete a
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Joaquín Torres: «Mi familia no está arruinada, está rota»

De luto por la muerte de su padre, el arquitecto charla con ABC sobre el patrimonio familiar y su estado de ánimo

Joaquín Torres confirma su sepación de Raúl Prieto tras dos años de matrimonio: «Él dejó la relación hace poco más de tres meses»

Joaquín Torres: «Mi familia no está arruinada, está rota»
Pilar Vidal

Pilar Vidal

«No hay ruina ni nada que se le parezca. Lo que hay es una familia absolutamente rota», confiesa abatido de dolor el arquitecto Joaquín Torres, en conversación telefónica con ABC. Hace unos días falleció su padre, Juan Torres Piñón, a los ... 89 años, delicado de salud desde hacía mucho tiempo, reconoce el arquitecto que su progenitor tenía una fortaleza mental espectacular que le ha permitido sobrellevar todos los tratamientos crónicos durante años.

