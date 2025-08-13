Jimmy Kimmel obtiene la ciudadanía italiana y lanza una pulla contra Donald Trump

Jimmy Kimmel (57 años), el famoso presentador estadounidense, reveló recientemente el último movimiento que ha llamado la atención de sus seguidores: adquirir la ciudadanía italiana, un gesto que define como su manera de manifestarse en contra de las políticas de Donald Trump. «Lo que está pasando es tan malo como uno se imaginaba. Es mucho peor, es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que él hubiera deseado», señaló el televisivo durante su intervención en 'The Sara Silverman Podcast'.

Más allá del impacto que ha tenido esta acción entre sus espectadores y fanáticos, la duda que ha surgido es sobre cómo Kimmel ha logrado obtener la ciudadanía italiana. Lo que pocos saben es que por parte de su madre, el presentador de 'Jimmy Kimmel Live!', cuenta con ascendencia de dicho país. Sus abuelos emigraron desde Isquia, una isla ubicada frente a la costa de Nápoles, y su abuela Edith era originaria de Candida, en la provincia de Avellino. «Acabo de obtener la ciudadanía gracias a mi querida abuela Edith. Ella solía repetirme: '¡Tienes el cerebro de un hámster!'», recordó con cariño.

Cabe resaltar que el comediante ha sido un crítico constante de, como el lo llama, el«mal gobierno» de Donald Trump desde mucho antes que el magnate saliera electo como presidente de Estados Unidos por primera vez en 2016. Incluso, Trump llegó a amenazar públicamente tanto a Kimmel como a Jimmy Fallon, presentador de 'The Tonight Show', asegurando que ambos serían despedido tras la cancelación del programa de Stephen Colbert en CBS. «Me gusta muchísimo que lo despidan. Su talento era aún menor que su audiencia. He oído que Jimmy Kimmel es el siguiente. ¡Tiene incluso menos talento que Colbert», escribió en sus redes el actual mandatario estadounidense.

Desde la reelección de Trump como presidente de Estados Unidos, varios artistas han anunciado su salida del país, o al menos su intención de irse, como parte de la protesta en contra de sus políticas migratorias y económicas. Entre ellos, Rosie O'Donnel, quien se trasladó a Irlanda con sus hijas, y Ellen DeGeneres, que ahora reside en Reino Unido junto a ssu mujer, Portia de Rossi.

Ahora, con su pasaporte italiano en mano, Jimmy Kimmel se suma a la lista de celebridades que buscan nuevos horizontes fuera de su país natal, dejando claro que para algunos la política estadounidense ha superado límites insostenibles.