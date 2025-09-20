La vida personal de Jesús Vázquez: su marido, la muerte del amor de su vida y su calvario por el caso Arny

Jesús Vázquez, más allá de las cámaras: su marido, la muerte del amor de su vida y su calvario por el caso Arny

Jesús Vázquez es toda una eminencia en lo que a televisión se refiere. Desde su salto a la fama en los 90, el mítico presentador de Telecinco ha conseguido hacerse un nombre gracias a programas tan emblemáticos como 'Operación Triunfo', 'Supervivientes' o '¡Allá tú!', aunque lo cierto es que, a pesar de este éxito, no lo ha tenido nada fácil para hacerse un hueco en la parrilla televisiva.

Nacido en Ferrol en 1965, acabó mudándose con su familia a Madrid cuando a su padre, un militar, lo destinaron a la capital española. Fue allí donde también comenzó a estudiar la carrera de Veterinaria, aunque acabaría dejando los estudios en el tercer año para formarse en Arte Dramático y dedicarse por completo a la televisión. «Lo dije todo de golpe: papá, mamá, quiero ser artista, me voy de casa, soy gay y tengo novio», contó el presentador en una entrevista, que tuvo que lidiar con el silencio de su padre tras salir del armario.

Fue a principios de los 90 cuando el presentador comenzó a darse a conocer gracias a sus apariciones en programas como 'La quinta marcha' o 'Hablando se entiende la basca', emitidos ambos en Telecinco. Gracias a estas apariciones, Vázquez pudo cumplir el sueño de ser actor: grabó la película 'Aquí el que no corre, vuela', de Ramón Fernández. Además, su creciente popularidad le permitió también grabar un disco y debutar en los escenarios con 'La importancia de llamarse Ernesto', junto a Gemma Cuervo.

Jesús Vázquez fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión de finales de los 90 y principios de los 2000

Su versatilidad en pantalla le permitió presentar desde los realities más conocidos de la época, como 'Gran Hermano', 'Hotel Glam' o 'Supervivientes', hasta concursos, como 'Operación Triunfo', 'Popstars', 'Allá tú' o 'Guerra de sesos'. Ahora, más de 30 años después de darse a conocer gracias a la televisión, el presentador se ha vuelto a poner delante de las cámaras para presentar 'Bailando con las estrellas', un concurso de baile que se emite cada sábado a las 22.00 horas en Telecinco.

Pero, aunque conocemos mucho sobre la trayectoria profesional de Jesús Vázquez, lo cierto es que su vida personal es mucho más desconocida. Te contamos todo lo que debes saber sobre el presentador de 'Bailando con las estrellas' más allá de las cámaras.

Jesús Vázquez perdió al amor de su vida

Jesús Vázquez es, a día hoy, todo un referente público para los homosexuales de nuestro país, aunque no siempre fue así. Con la publicación de su primer disco, 'A dos centímetros de tu boca', sus mánagers orquestaron una falsa relación con la exuberante francesa Marlène Mourreu para tratar de recabar la atención mediática. «Yo hubiera salido del armario mucho antes. Fue un error y lo asumo», justificó Jesús años después.

A pesar de los intentos por tratar de ocultarlo, el gallego no tardaría en acabar haciendo pública su homosexualidad y desde entonces se ha convertido en todo un defensor de los derechos LGTBI.

Muchos todavía tienen en el imaginario el encontronazo que el presentador de 'Operación Triunfo' mantuvo con Risto Mejide cuando este era jurado del concurso musical. Durante la emisión, el publicista le propinó un desafortunado comentario a uno de los concursantes, ante el que aseguró que él «tendría muchísimo cuidado de dejar los orificios abiertos», algo que el presentador desaprobó públicamente. «A mí no me digas lo que tengo que hacer en mi programa, guapo. Eso para empezar. Feísimas las cosas que le has dicho, grosero, fuera de lugar, homófobo, misógino y muchas cosas más», recriminó entonces.

Sin embargo, el presentador vivió algunas experiencias mucho más complicadas en su vida amorosa al margen de su salida del armario. Jesús Vázquez ha sufrido mucho en lo que a parejas se refiere y, hace unos años, decidió abrirse hace unos años durante su etapa como presentador del programa 'Para toda la vida: The Bachelorette' para hablar de su peor experiencia en el amor: cuando perdió al amor de su vida.

«Es muy fuerte cuando te hacen daño, cuando te rompen el corazón. Ahora te hablo yo, como Jesús. Es inevitable ponerse esa coraza. Yo la he llevado muchos años», le dijo el comunicador a una de las concursantes. «Yo soy viudo, en realidad. A mí se me murió una pareja. Se me rompió tanto el corazón que dije que yo no me iba a volver a enamorar nunca más, porque no puedo pasar este sufrimiento de perder al amor de mi vida», confesó ante esta joven, dispuesta a buscar a su chico ideal en el espacio.

Aunque en aquel momento se cerró en banda ante el amor, el tiempo le rompió los esquemas: «Pero mira, llegó otra persona y llevo veinte años con ella. Si te sirve de consejo, atrévete. Si crees que puede ser alguno de ellos, hazlo. Yo pasé mucho tiempo escondido detrás de una coraza, pero le entregué mi corazón a una persona y es lo mejor que he hecho en mi vida», reconoció visiblemente emocionado.

Más de 20 años junto a su marido Roberto Cortés

Este complicado revés amoroso que vivió Jesús Vázquez no impidió que este volviera a enamorarse años después. El presentador de televisión presume desde hace mucho tiempo de la idílica relación con su marido, el ingeniero industrial Roberto Cortés, con el que mantiene una relación desde hace más de 20 años y que ha conseguido sanar su corazón roto.

Ambos se conocieron durante la celebración del Orgullo en Madrid en 2001 y fue Roberto quien dio el primer paso para tratar de seducirle. Era el tipo de chico que le gustaba y fue un amigo en común quien intercedió para que ambos se conocieran. El presentador quiso invitarle a tomar una copa, pero el ingeniero le rechazó, aunque la cosa no acabó en esa simple anécdota y ambos acabaron enamorándose y casándose apenas cuatro años después de su primer encuentro.

«El 3 de noviembre de 2005 nos casamos. Fue un día maravilloso en el que sellamos nuestro compromiso de vida y sentimos el enorme orgullo de pertenecer a un país que había logrado la igualdad de todos sus ciudadanos», comentó el gallego en una entrevista en 'Mi casa es la tuya', recordando que fue uno de los primeros españoles gays en poder darse el 'sí quiero'.

El calvario que vivió Jesús Vázquez por el caso Arny

Jesús Vázquez no solo ha sufrido por amor. En 1995, cuando su carrera comenzaba a despegar, salió a la luz el llamado Caso Arny, que salpicó directamente al presentador, considerado como uno de los presuntos implicados hasta su absolución. Este escándalo, relacionado con la prostitución de menores en este desaparecido bar gay de Sevilla, supuso una auténtica caza de brujas contra algunas de las grandes figuras homosexuales de nuestro país.

El presentador fue acusado directamente de haber abusado de estas víctimas, al igual que otros personajes de su época, como Jorge Cadaval o Javier Gurruchaga. A raíz de estas denuncias, todo su mundo se tornó en pesadilla e hizo que mucha gente le diera la espalda, lo que hizo que perdiera muchos contratos de trabajo.

En octubre de 1997 se inició el juicio contra los imputados, entre los que se encontraba el comunicador y, meses después, la sentencia sería clara: Jesús Vázquez era inocente. Los presuntos testigos de estos abusos acabaron retractándose de estas graves acusaciones, dándole la razón al presentador, que siempre fue señalado como culpable.

El fallecimiento de su madre antes de que se dictara la sentencia absolutoria de su hijo fue uno de los grandes golpes que vivió Vázquez, pues su madre se fue sin saber que era inocente: «Lo que más me dolió fue el daño que le hizo aquel asunto a mi madre. No consigo olvidarlo», aseguraba hace unos años el gallego, recordando que «nunca se respetó la presunción de inocencia».

A día de hoy, casi tres décadas después, las consecuencias de aquellas duras acusaciones siguen atormentándole. Jesús Vázquez necesitó mucha ayuda psicológica para hacer frente a lo sucedido y, aún a día de hoy, le cuesta mucho olvidar la situación: «El cerebro se inventa muchas cosas para huir del dolor que ha vivido, y una de ellas es olvidar. En todos estos años he hecho un ejercicio por olvidar lo que pasó, por dejar atrás aquella pesadilla».