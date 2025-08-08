Jennifer Lopez, vetada en una tienda de Chanel en Estambul

Jennifer Lopez está en plena gira internacional y disfrutando de los tesoros de cada uno de los destinos. Si en Galicia aprovechó para ir a comer en los mejores restaurantes, en Estambul parece haberse decidido por visitar varias tiendas de lujo. Sin embargo, las cosas no han salido como ella pensaba y ha terminado convirtiéndose en noticia en el mundo entero.

Según publica el medio 'Türkiye Today', Jennifer Lopez se acercó el lunes 4 de agosto a la tienda de Chanel del centro comercial Parque Istinye con la intención de darse un capricho pero el guarda de seguridad que estaba en la puerta le dijo que no. Con la excusa de que el local estaba lleno, la artista fue denegada la entrada por la conocida marca.

Pero olvidando clichés de diva, Jennifer Lopez respondió con elegancia. Según publica el mencionado medio turco, respondió con un «vale, no hay problema» y continuó con su camino. Al parecer, el equipo de la tienda se dio cuenta de lo ocurrido poco después y la invitaron a que entrara, pero la cantante no quiso volver sobre sus pasos y se fue a otras tiendas del mismo estatus, como son Celine y Beymen, una cadena de grandes almacenes de lujo.

En teoría, se habría pasado más de tres horas entre las dos tiendas, por lo que podría haberse gastado miles de dólares que Chanel perdió gracias a la acción de su guarda de seguridad. Curiosamente, es una situación parecida a la que le pasó a Selena Quintanilla, artista a la que JLo interpretó en un biopic y que puede verse en la película. Cuando va a una tienda a comprarse un vestido para los Grammy la dependienta le dice que no puede permitírselo.

⚫️ İstinye Park’ı gezen Jennifer Lopez’i Chanel’ın güvenlik görevlisi tanımayınca “doluyuz” diyerek dünyaca ünlü ismi içeriye almadı. “Tamam sorun değil” diyen ünlü isim yan dükkanlara girerek 3 saat boyunca alışveriş yaptı.



▪️Jennifer Lopez, İstinye’den ayrılmadan önce mağazaya… pic.twitter.com/J6gpCHSXWn — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) August 4, 2025

Por supuesto, el presupuesto de Jennifer Lopez no habría sido un problema en la tienda de Chanel. Según 'Forbes', JLo tenía un patrimonio de 150 millones de dólares en 2020, aunque 'Celebrity Net Worth' lo situaba el pasado año en 400 millones tras sus últimos proyectos: películas como 'Cásate conmigo' o 'Atlas' habrían sumado a esa cantidad, así como el documental que publicó en Prime Video.

Sin embargo, también ha tenido sus handicaps: el año pasado se vio obligada a cancelar su gira estadounidense, supuestamente para pasar tiempo con sus hijos. Pero las malas lenguas dicen que el motivo habría sido la falta de entradas, lo que podría haberle reportado también alguna pérdida.