Javier Ungría exculpa esta vez a Elena Tablada del cierre de su restaurante en el barrio de Salamanca

Javier Ungría ha tenido que echar el cierre a su restaurante Haches después de ver cómo el negocio que abría hace ocho años con toda ilusión se hundía un poco más cada vez que pasaba. Esta vez, según ha confesado, Elena Tablada no ha tenido culpa de nada.

Parece que el concursante de Supervivientes 2024 no atraviesa su mejor momento económico, o al menos eso se desprende del cese de negocio de uno de sus proyectos más queridos. El restaurante que había abierto en el barrio de Salamanca, el más lujoso de Madrid, ha cerrado sus puertas para siempre después de ver cómo los balances de cuentas le salían cada mes a perder.

Así lo revelaba el programa 'Socialité' este mismo domingo, un severo varapalo empresarial del que, según relataba el programa, Javier Ungría culpaba a Elena Tablada. Según la versión del espacio, el ex de la diseñadora argumentaba que tanta pelea judicial por la custodia de su pequeña era el verdadero motivo que le habría empujado a cerrar el restaurante que abrió a finales de 2016, cuando su relación marchaba de cine.

«No lo está pasando nada bien»

Un reportero de 'Socialité' explicaba: «Javier Ungría nos ha hecho entender que el local lo ha cerrado por ella, por su culpa. Nos ha contado que no lo está pasando nada bien. Como hay que seguir ganándose las habichuelas, Javier nos ha contado que está trabajando como relaciones públicas de un conocido local de aquí, de la ciudad de Madrid».

El negocio estaba centrado en ofrecer a sus clientes una cocina tradicional «basada en el producto», como se dice de forma poco concreta, y con «influencias de todo el mundo», algo no más concreto. Además de comidas, también ofrecían desayunos, 'afterworks' y tenía buenas referencias como local de copas.

Efectivamente, Javier Ungría defiende actualmente su trabajo como relaciones públicas de una popular sala de la capital, desde donde ha roto su silencio ahora en exclusiva para las cámaras de Europa Press tras el cierre del restaurante. Y le han preguntado si era verdad que Elena Tablada era la culpable del fracaso del negocio. Sin mucha gana ha respondido el interpelado.

Nada raro, todo está bien

«Estoy muy bien. Negocios que van y vienen, no hay mucho más, la verdad. Hay negocios que a veces funcionan o no funcionan, hay que cerrar, no hay que cerrar, o sea no pasa nada. Nada, nada raro, ¿vale?», ha dicho sin demasiadas ganas de extenderse.

Sobre Elena Tablada, el relaciones públicas ha dicho textualmente que ella no tiene «nada que ver» con el cierre definitivo de Haches. «Nada, nada. Todo bien, está todo bien, ¿vale?», ha zanjado a la carrera y sin ganas de dar más explicaciones en una situación tan incómoda, aunque no sin antes desmentir que esté pasando por problemas económicos.

El conflicto entre Javier Ungría y Elena Tablada ha pasado a otro nivel en los últimos meses después de que la diseñadora hablara del día a día de la pareja y la relación del exconcursante con su hija Camilla, desvelando detalles de la intimidad que no le sentaron nada bien a él y que dieron paso a un carrusel de paseos por los platós. Y en esas peleas siguen mientras el relaciones públicas cierra su restaurante.

