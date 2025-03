Javier Limón Jr: «Trabajar para Alejandro Sanz ha sido una de las mejores experiencias de mi vida»

Javier Limón Jr , alias Frank Maza, es hijo del reconocido productor musical Javier Limón, con el que comparte profesión, la producción musical. Pero ha querido dar un paso más allá de su padre y se ha lanzado de lleno al micrófono cantando una fusión de canciones en inglés con ritmos flamencos.

—¿Eligió dedicarse a la música para seguir con el legado familiar?

—Sí, igual que hay padres que tienen una ferretería, mi padre tiene Casa Limón. Desde pequeño mi sueño ha sido continuar con su trabajo y expandir lo que él ha creado durante tantos años de su vida.

—¿Cómo es tener un padre artista?

—Solo se puede definir con una palabra, divertido. Cualquier proyecto que hacemos es como jugar a la PlayStation para mí, es una forma de pasárnoslo bien juntos.

—¿Ha sido muy exigente con usted?

—No, siempre ha sido divertido, eso sí, con mucha disciplina (ríe).

—Aunque ha tenido un buen maestro, para dar el salto a la canción ha decidido formarse. ¿Dónde está estudiando?

—Ahora mismo estoy viviendo en Boston, Massachusetts, aquí estudio en Berklee College of Music un grado en producción y composición contemporánea y otro grado en piano. Es increíble porque estoy aprendiendo de algunos de los mejores profesores de jazz del planeta y de muchos estudiantes talentosos que vienen de todo el mundo.

—¿Y ha pensado qué hará cuando termine el grado?

—Seguir formándome como estoy haciendo, aprendiendo de todas las oportunidades que tengo alrededor y también seguir trabajando en más proyectos como productor musical además de mi carrera como artista. El 27 de diciembre estaré en Madrid tocando en el AC Recoletos donde enseñaré nuevos temas que he compuesto.

—¿Qué podremos escuchar?

—Cantó canciones en inglés influido por mis raíces y de ahí sale un tipo de música en concreto. Principalmente quiero demostrar que las raíces son muy importantes para nuestra generación por muy digitalizados que estemos y por muy globales que seamos.

—¿Dónde encuentra la inspiración para componer?

—Suele venir de momentos simples, cosas que me suceden a mi o a la gente que tengo alrededor. A veces me despierto por la mañana y tengo una nota de voz en mi móvil que he grabado cuando estaba dormido cantando una melodía o alguna letra para una canción.

Frank Maza en pleno concierto ABC

—Ha producido para artistas de la talla de Alejandro Sanz. ¿Cómo es trabajar para él?

—Ha sido de las mejores experiencias de mi vida, fue increíble. Aprendí muchísimo y lo pasé realmente bien.

—¿Alguna anécdota con él o con otro gran artista con los que ha trabajado?

—Hay una muy graciosa que siempre cuenta mi padre de un día en su estudio cuando yo era muy pequeño y apenas sabía hablar. Dice que no dejaba de gritar en ningún momento y no dejaba que mi padre grabara a Paco de Lucía en el control room, así que Paco le dijo 'Javi tráete al niño aquí dentro conmigo', yo pasé con mis juguetes y escuchándole tocar me callé por completo.

—Te has codeado con grandes artistas desde la infancia. ¿Quién es el que más te ha enseñado?

—Todos vienen de la mano de mi padre, así que naturalmente del que más he aprendido es de él, sobre todo en las tardes de verano donde mi único plan era irme al estudio con él.

—¿Y sus referentes musicales?

—Hay muchos, entre ellos Billie Eilish, Frank Sinatra, Paco de Lucía, Camarón, Stevie Wonder y muchos más.

—Si pudiera definir el mundo de la música en una palabra, ¿cuál sería?

—Infinito. Ahora mismo es infinito. Estamos viviendo la mejor época para poder ser músicos gracias a la digitalización que hay, a todas la oportunidades ya que puedes aprender cualquier tipo de música con la ayuda de gente que está alrededor del mundo y sobretodo que te escuchen las personas, puedes llegar a todas partes.

—¿Puede vivir de la música?

—Ese es un sueño, suena fácil pero hay que arriesgar mucho y tener la plena confianza de que acabará siendo realidad.