Así es Javier, el desconocido hermano de Antonio Banderas: empresario y regatista

Antonio Banderas (64 años) ha conquistado Hollywood, los escenarios internacionales y el corazón de sus millones de seguidores. Pero tras esa carrera imparable hay alguien que ha caminado siempre a su lado, siendo su mayor apoyo: su hermano, Javier Domínguez Bandera (60 años). A comparación del actor, Javier ha optado por un perfil discreto, alejado del foco mediático y centrándose en los negocios y en el mundo de la vela.

De hecho, esta semana competirá una vez más en la Copa del Rey de Vela, donde se enfrentará en alta mar nada menos que al Rey Felipe VI. Aunque el respeto es mutuo, Javier tiene claro que en el mar no hay privilegios: «Soy una persona superdemócrata, soy muy monárquico y me parece un gran rey, un gran deportista y me representa mucho, pero en el mar somos rivales. Y nada, si él gana le daremos la enhorabuena. Pero hasta el final, en el agua, estaremos peleando», declaró en una entrevista en 2024.

Aunque su hermano ha participado en alguna edición, cuando lo rodajes se lo permiten, Javier ha demostrado una regularidad que le ha convertido en uno de los regatistas más destacados de la competición. Con 29 Copas del Rey consecutivas (contando la de este año), 14 podios, tres títulos absolutos (2017, 2021 y 2022) y numerosas victorias parciales, el pequeño del clan Banderas ha escrito su nombre con letras de oro sobre las olas del Mediterráneo

Javier nació en Málaga en 1964, cuatro años después que el protagonista de 'La máscara del Zorro' y 'Dolor y gloria'. En casa siempre fue 'Chico', por ser el menor, y para él Antonio sigue siendo simplemente 'José', su verdadero nombre completo: José Antonio Domínguez Bandera. Ambos son hijos de José Domínguez Prieto, comisario de aduanas, y Ana Bandera Gallego, profesora de instituto. Una familia de raíces humildes y profundas convicciones andaluzas.

La relación entre los hermanos ha sido siempre muy estrecha, como ellos mismos han contado públicamente. Se llaman varias veces por semana, «incluso varias veces al día», y Javier ha estado a su lado tanto en sus éxitos como en los momentos difíciles. «Yo siempre he estado al otro lado, tanto en sus momentos buenos como menos buenos. Y lo más bonito es estar ahí para apoyarle y ser partícipe de las cosas bonitas que juntos estamos haciendo en Málaga», reconocía en una entrevista con 'Vanity Fair'.

GTRES

La mano derecha de Antonio Banderas

Javier ha sido una pieza clave en el desarrollo de los proyectos empresariales de su hermano, permitiéndole centrarse al cien por cien en su carrera interpretativa. Uno de los ejemplos más notables es el Teatro Soho CaixaBank de Málaga, inaugurado en 2019, un ambicioso espacio escénico que aspira a posicionar a la ciudad en el mapa internacional de la cultura. Javier es uno de los motores que está detrás de su gestión.

Pero no es el único ámbito en el que ha invertido. A través del grupo 'Tercer Acto', los hermanos también han puesto en marcha proyectos vinculados a la restauración, la enología, el aceite de oliva y el sector inmobiliario, siempre con Málaga como punto de partida y de destino. Además, fundaron juntos la Fundación Lágrimas y Favores, una obra social nacida en 2010 y vinculada a la cofradía de María Santísima de Lágrimas y Favores, de la que ambos son mayordomos y devotos. La Semana Santa malagueña no se entiende ya sin la imagen de los dos hermanos procesionando cada año por las calles de su ciudad.

GTRES

Pese a que su apellido le une al mundo del espectáculo, Javier Banderas ha sabido mantenerse lejos de los focos. Se le ha visto acompañando a su hermano en algunas alfombras rojas o entregándole en 2017 la Biznaga de Oro en el Festival de Cine de Málaga, pero poco más ha trascendido sobre su vida personal. Está casado con María Ángeles, con quien tiene dos hijos: Víctor y Javier. El mayor, Víctor, ha destacado en el ámbito deportivo y ha llegado a competir en el Campeonato de España de Natación, una hazaña que el propio Antonio celebró públicamente en sus redes: «Muy orgulloso de mi sobrino Víctor».

En lo profesional, Javier no solo ha conseguido labrarse un nombre propio como empresario de éxito, sino también como uno de los referentes actuales de la vela en España. Su papel como capitán del equipo Teatro del Soho San Miguel lo ha consagrado como un rival serio y constante. «Lo haremos con la misma pasión que hemos puesto en cada Copa del Rey», declaraba hace unos días ante los medios.