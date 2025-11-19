Javier Ambrossi rompe su silencio tras la ruptura con Javier Calvo: «La vida es así»

Han pasado solo siete días desde que se dio a conocer que Javier Ambrossi y Javier Calvo, más conocidos como 'Los Javis', decidieron poner fin a su historia de amor tras más de una década juntos. Durante esta semana, ambos habían optado por el ... silencio y mantenerse al margen del ruido mediáticos que generó su ruptura.

Sin embargo, este martes Ambrossi rompió su silencio al ser intervenido por la prensa mientras daba un paseo por las calles de Madrid. «Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también», declaró para 'Europa Press'.

Una relación que no se apaga del todo

Ambrossi quiso dejar en claro que, a pesar de la separación, el vínculo entre ambos se mantiene: «Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así», expresó. Además, no descartó un futuro reencuentro sentimental: «¿Cómo no?», respondió al ser preguntado sobre una posible reconciliación.

En el ámbito profesional, nada cambia. Ambos continúan como uno de los tándems creativos más influyentes del país: «Tenemos miles de proyectos juntos. Somos súper amigos», insistió el productor, recordando que el próximo año estrenarán 'La bola negra', película en la que han estado trabajando codo con codo.

Además quiso desmentir de forma tajante cualquier rumor sobre una supuesta nueva pareja tras la ruptura: «Que va», repitió varias veces, restando importancia a cualquier especulación.

Calvo en México y centrado en la gira de Guitarricadelafuente

Mientras Ambrossi retomaba la normalidad en Madrid, Javier Calvo se encuentra en México acompañado de un grupo de amigos. Allí coincidirá precisamente con Guitarricadelafuente, con quien ha tejido en los últimos meses una estrecha relación profesional y personal gracias a la película 'La bola negra'.

La semana pasada, y en pleno revuelo mediático, el actor reaccionó desde sus redes sociales compartiendo una fotografía del cartel de 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, junto al mensaje: «Ayer en medio de todo el jaleito fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo».

Hoy, pese al giro vital, ninguno de los dos parece dispuesto a romper ese universo común que construyeron juntos. 'La vida es así', resumió Ambrossi con un mensaje que, más que cierre, suena a transición.