Jaume Anglada, cantante y amigo íntimo del Rey, continúa en la UCI, estable dentro de la gravedad

El cantante mallorquín Jaume Anglada continúa este sábado ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases, después de que este viernes resultara herido de gravedad tras ser arrollado por un coche en Palma de Mallorca.

Tal y como han trasladado fuentes sanitarias, Anglada se encuentra estable dentro de la gravedad y pendiente de evolución clínica.

El accidente se produjo sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor. Anglada, amigo íntimo del Rey Felipe VI, resultó herido de gravedad después de que la moto que conducía fuera arrollada por un coche que huyó del lugar del siniestro.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo arrolló a la motocicleta y abandonó el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, fue inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

Detenido el presunto autor del atropello

El conductor del coche fue detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que facilitaron a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo. Se trata de un joven de unos 20 años.

El presunto autor del atropello, que presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado -el triple de lo permitido-, pasó a disposición judicial este viernes sobre las 17:20 horas, después de llegar a los Juzgados de Vía Alemania escoltado por la Policía Local de Palma. Pasadas las 21:00 horas, el juez en funciones de guardia en los Juzgados de Vía Alemania decretó su ingreso en prisión provisional.

El detenido reconoció los hechos y está comprometido en abonar la responsabilidad civil, según pudo saber Europa Press. Asimismo, trasladó en la declaración que lo lamenta y pidió perdón.