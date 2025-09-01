Jamie Lee Curtis revela su emotivo recuerdo de la Princesa Diana dos meses antes de su muerte: «Todavía me conmueve su valentía» «Ella demostró coraje y compasión», ha dicho la actriz en su homenaje en el 28º aniversario de su fallecimiento La intérprete ha publicado un mensaje muy especial en Instagram junta una fotografía muy simbólica ¿Y si Diana de Gales siguiera viva? «Harry no estaría metido en el lío en el que está»

Los actos en recuerdo de la Princesa Diana se suceden en el 28º aniversario de su fallecimiento, desde los más ruidosos a los más personales. A este último ámbito pertenece el recuerdo de la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis, quien ha publicado un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para rememorar aquel «casi encuentro» de 1997 entre ambas ocurrido apenas dos meses antes de su muerte.

La actriz, de 66 años, reveló en una publicación de Instagram el domingo 31 de agosto que «casi» conoció a la Princesa Diana en 1997 en un set de rodaje. Compartió una foto de la princesa Diana con los brazos extendidos hacia sus hijos pequeños, los príncipes Guillermo y Harry, y la actriz comenzó: «Iba a visitar el set de la secuela de 'Un pez llamado Wanda', 'Criaturas Feroces', y estábamos rodando en Pinewood», un estudio situado 32 kilómetros al oeste de Londres.

Jamie Lee Curtis explicó que durante su descanso, se subió a un carrito de golf y condujo el kilómetro y medio de vuelta al camerino para ir al baño, momento en el que la Princesa Diana llegó al set con sus hijos. «Mi chófer empezó a llamar a la puerta, diciendo que había llegado con sus hijos, y me subí al carrito de golf. Para cuando regresé, ya se marchaba», recordó la actriz.

La intérprete contó que al día siguiente le envió una carta a la mismísima Diana de Gales, remitida al Palacio de Kensington, explicándole «por qué no estaba allí y cuánto la admiraba». Y, para su sorpresa, recibió una carta de respuesta de la princesa al día siguiente.

«Me agradecía que le escribiera y comprendía, por supuesto, la llamada de la naturaleza, como sucede a menudo, y que estaba deseando conocerme. Falleció dos meses después», recordó Jamie Lee Curtis con tristeza. «Acababa de regresar de Inglaterra...», ha rememorado.

Meditación introspectiva

La Princesa Diana falleció a los 36 años en un trágico accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997 junto a su pareja, Dodi Fayed, y su chófer, Henri Paul. Jamie Lee Curtis comentó que, tras enterarse de la noticia de la muerte de Diana, compró un libro sobre «meditación introspectiva» que hablaba de «personas que intentaron vivir una vida consciente al morir», lo que le recordó a la difunta princesa.

«Recuerdo ver las noticias y luego apagarlas, sabiendo lo que harían, y las tomas recurrentes de ese túnel. Junto a mi cama había un libro sobre meditación introspectiva de Jack Kornfeld y Joseph Goldstein. Lo tomé y en las primeras páginas hablaba de cómo las personas que intentaban vivir una vida consciente, al morir, se planteaban dos preguntas: ¿Aprendí a vivir con sabiduría? ¿Amé bien?«, escribió la intérprete sobre aquella tragedia.

«Pensé de inmediato en la Princesa Diana y en cómo aprendió a vivir con sabiduría... Habló de sus propios problemas personales y demostró valentía y compasión», continuó la legendaria actriz estadounidense sobre la difunta royal. «Y creo que todos recordamos la imagen de ella con los brazos extendidos después de estar lejos de sus hijos mientras corrían hacia ella», añadió la hija de Tony Curtis, refiriéndose a la foto que acababa de publicar en Instagram. La actriz ganadora de un Oscar concluyó: «Todavía me conmueven su gracia y valentía».