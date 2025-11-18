James Pickens Jr., actor de 'Anatomía de Grey', revela que fue diagnosticado de cáncer de próstata

Nuevo varapalo para los fans de 'Anatomía de Grey'. Si bien hace unos meses el actor Eric Dane, uno de los más queridos de la popular serie, anunciaba que fue diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), ahora su compañero de reparto, James Pickens ... Jr., uno de los rostros más veteranos del drama médico, ha confesado que fue diagnosticado de cáncer de próstata, una noticia que, aunque devastadora, asegura que no le tomó del todo por sorpresa.

En entrevista con 'Black Health Matters', el actor que le da vida a Richard Webber, explicó que: «No es el tipo de noticia que nadie quiere escuchar, pero el cáncer de próstata ha sido común en mi familia», compartió. En la misma conversación, Pickens fue aún más claro sobre la carga genética que arrastra: «Mi padre lo tuvo y tenía muchos hermanos y varios de ellos lo tuvieron. Me habría sorprendido no haberlo heredado». Aun así, quiso subrayar que, pese a la frecuencia del diagnóstico entre los suyos, ningún familiar ha fallecido por esta causa.

Un diagnóstico a tiempo que cambió su pronóstico

El artista reveló que lleva más de tres décadas realizándose chequeos anuales, lo cual ayudó a que su tumor sea detectado a tiempo. «Mi urólogo me ha dicho que haber sido tan aplicado en las revisiones ha jugado a mi favor», señaló. Fue justamente durante uno de esos chequeos, en 2024, que los médicos detectaron «algo sospechoso» en los análisis y, tras realizar más pruebas, confirmaron la presencia del cáncer.

El tumor estaba localizado únicamente en la próstata, lo que permitió al equipo médico actuar con rapidez y elegir el tratamiento más adecuado sin que la enfermedad se extendiera. Pickens se sometió a una prostatectomía radical, una cirugía en la que se extirpa la glándula para eliminar el cáncer por completo. Y el resultado no podía ser mejor: hoy está recuperado y libre de enfermedad. «Soy la prueba viviente que el diagnóstico precoz funciona», aseguró.

De la ficción a la realidad

La confesión de Pickens llega justo cuando 'Anatomía de Grey' atraviesa un punto dramático en pantalla. Su personaje, el entrañable Dr. Webber, acaba de recibir un diagnóstico de cáncer en la nueva temporada de la serie. Una coincidencia que no parece casual.

Según se ha comentado en el entorno de la producción, la showrunner Meg Marinis habría consultado con Pickens la posibilidad de llevar esta realidad a la ficción, reforzando así el mensaje de concienciación que el actor está promoviendo junto con 'Black Health Matters'.

Un mensaje para cambiar vidas

Más allá de compartir su experiencia, el objetivo de Pickens tiene otro transfondo: quiere que su historia sirva para salvar vidas. Con su testimonio, el actor busca romper el estigma, derribar el miedo y recordar que la información es poder.

Hoy, recuperado, sigue trabajando en la serie, ejerciendo su activismo sanitario y confiando en que su sinceridad ayude a otros: «Si eres negro, o el cáncer de próstata está presente en tu familia, habla con tu médico y empieza a hacer los exámenes a partir de los 40 años», dejó claro en la entrevista que él mismo considera una de las más importantes de su vida.