James Pickens Jr., actor de 'Anatomía de Grey', revela que fue diagnosticado de cáncer de próstata

Tras conocer su diagnóstico en 2024, el intérprete se sometió a una prostatectomía y hoy celebra estar recuperado: «Soy la prueba viviente de que la detección temprana funciona»

Eric Dane promete «luchar hasta el último aliento» tras el diagnóstico de ELA

Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Nuevo varapalo para los fans de 'Anatomía de Grey'. Si bien hace unos meses el actor Eric Dane, uno de los más queridos de la popular serie, anunciaba que fue diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), ahora su compañero de reparto, James Pickens ... Jr., uno de los rostros más veteranos del drama médico, ha confesado que fue diagnosticado de cáncer de próstata, una noticia que, aunque devastadora, asegura que no le tomó del todo por sorpresa.

