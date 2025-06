Ivet Playà vuelve a la carga: «Después del vínculo sexual, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía»

Hace una semana pocos conocían a Ivet Playà. Hoy ya se le asocia comúnmente con «la fan que ha denunciado a Alejandro Sanz» en los medios. Y ahora no ha dejado pasar la oportunidad de acudir al plató de '¡De Viernes!' para insistir en su historia, intentar matizar algunas cosas y añadir detalles. Por lo pronto ha asegurado que empezó a ver a un hombre que no reconocía «después del vínculo sexual».

La semana comenzó calentita con un vídeo que se hizo viral de inmediato. En él aparecía una fan de Alejandro Sanz, que es Ivet Playà, con este mensaje: «Estoy aquí porque necesito contar mi historia por la niña que fui y, sobre todo, por la mujer que soy hoy. Me siento engañada, me siento utilizada y humillada. Mi vínculo con Alejandro Sanz se convirtió en sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla».

La fan acusaba al cantante de presuntas conductas inhumanas y espionaje ocurridas en 2015, cuando ella tenía 18 años y él 49, y aseguraba que estaba dispuesta a ir has el final. Después vino un comunicado de Alejandro Sanz en el que acusaba a Ivet Playà de hacer todo por resentimiento y para buscar dinero. Y ahora se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!', horas después de que la periodista Leticia Requejo asegurara que la fan se puso en contacto con Alejandro Sanz para decirle que tenía material íntimo suyo (vídeos, fotografías y audios) y le pidiera «600.000 euros por no publicarlo».

«Contar la verdad y liberarme»

Así que Ivet Playà llegaba a Telecinco dispuesta a «contar la verdad y liberarme», y que había elegido este momento porque es ahora cuando está preparada para contarlo. «Le he puesto nombre y puesto orden a mi cabeza. Me he enamorado del personaje», decía. Pero cuando los colaboradores le han echado en cara que fuese «muy ambigua e imprecisa» en la cronología de su relación con el artista, ella ha dicho: «Yo no hablé de delitos, hablé de mis sentimientos».

¿Y cuáles son esos límites morales? «Ciertos actos y actitudes concretas que yo viví en primera persona. La relación fue siendo mayor de edad y consentida. Después del vínculo sexual, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía. Me di cuenta que el Alejandro que yo idolatraba no existía. No fue de la noche a la mañana», respondía.

El asunto del dinero

Más que comportamientos y certezas, buena parte del tiempo que pasó Ivet Playà en el plató de '¡De Viernes!' se centró en dirimir si todo lo que había hecho la fan había sido con el objeto de ganar dinero o, como sugirió el propio Alejandro Sanz, por resentimiento después de que el artista rechazara hacer negocios con ella. En resumen: ¿trató Ivet de sacar partido económicamente de su relación con Alejandro Sanz?

Ella ha reconocido que existió un encuentro para negociar una exclusiva con la revista '‹Lecturas', pero también ha alegado que avisó a Alejandro Sanz de que iba a contar su historia en un medio de comunicación y ha negado que le pidiera ayuda económica al cantante. «Me la ofreció él», ha asegurado. Nunca le pagó nada y «tuvo una actitud conmigo que no me gustó», ha insistido Ivet Playà. «No era que me diera un millón de euros, era su manera de reconocer que no hizo las cosas bien», ha señalado.