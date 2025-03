Iván Sánchez: «Mi separación fue lo más duro que he vivido»

Su debut en el mundo literario ha sido el 'Sueño' que no sólo titula su opera prima sino que cumple algo que ni siquiera sabía cómo iba a acabar. De su novela y de su trabajo en la serie de Miguel Bosé hablamos con un Iván Sánchez que es toda una caja de sorpresas.

—Sorpresa su novela 'Sueño' que tenía muy callada todo este tiempo. ¿Desde cuándo ese gusanillo?

—El primer sorprendido he sido yo porque aunque siempre he escrito mis cosas, pensamientos, notas… nunca había imaginado tener mi libro porque era algo que me daba respeto. Todo surge tras escribir un relato, que hoy es el primer capítulo, y que guardé aunque no se me quitaba de la cabeza con otras historias.

Empecé a redactarlas y a los 6 meses entendí que estaba pasando algo que tenía que contar. Justo estaba tranquilo sin rodajes y decidí sentarme todos los días a escribir sin saber qué iba a pasar. Empecé un 3 de enero y el 28 de febrero lo terminé. Fue una vomitera.

Lo leyeron unas personas, pasó un tiempo y comprendí porqué había escrito esa historia. Tenía necesidad de sacar algo que guardaba en mis entrañas. Fue una manera de colocar muchas cosas en mi cabeza. Normalmente acudo a mi terapeuta para reflexionar sobre lo que me pasa y este libro me ha servido para eso.

—Habla de amor en todas sus variantes. Estudia sus fases, el desamor…

—Dicen que en el primer libro hay mucho de uno mismo. Es ficción pero he dicho lo que me ha dado la gana.

—¿Es algo que no suele hacer?

-Pues de una manera tan absoluta no. Cuando ensayo mis papeles hay una parte de libertad pero luego a la hora de rodar no es así. Lo bueno de «Sueño» es que no sabía ni cómo iba a terminar. Ha sido un proceso maravilloso.

—¿No siente que ahora es más vulnerable tras leer su libro?

—Pienso que justo lo contrario ya que me gusta que la gente vaya de frente. Prefiero siempre una verdad por dolorosa que sea.

—¿Cree que el amor siempre tiene un final?

—El amor mueve el mundo y te aseguro que en la vida al final todo tiene que ver con el amor o el desamor. Si me preguntas qué es el amor o cómo se cuida pues te diré que no lo sé bien y que ojalá lo hubiera sabido porque creo en el amor en pareja hasta el final ya que soy un romántico. Lo que ocurre es que es un trabajo de la leche y no lo he conseguido.

Ahora tengo una pareja de casi tres años y me encantaría que siempre fuera así. Te aseguro que mi mayor catarsis en la vida fue separarme de Elia, la madre de mis hijos. No estaba preparado y fue el periodo más complicado de mi vida. Se me cayó el mundo y caí yo. Reponerme fue un trabajo muy duro y es que para poder amar de forma sana hay que saber amarse uno a sí mismo y no poner en el otro toda tu mierda.

—¿Cómo es ahora su relación con su ex Elia Galera?

—Muy buena. Si hay algo de lo que estoy orgulloso es el trabajo tan profundo que hemos hecho para tener una relación sana y que nuestras hijas nunca hayan sufrido. Hemos sabido pasar los momentos complicados para llegar a esta situación. Por desgracia no le ocurre a todo el mundo porque se ven cosas terroríficas.

—Hay guiños en su novela a sus hijas adolescentes.

—El protagonista del primer capítulo es tan bizarro que necesitaba los personajes de esa niña que tenía que equilibrar con su luz toda esa otra parte oscura. Te aseguro que me he reído mucho con esa adolescente porque a través de mis hijas he observado situaciones muy divertidas.

—o cierto es que hay mucha luz y oscuridad en sus páginas.

—La vida es así. Hoy me encuentro en un momento dulce de calma pero no sé cómo me sentiré dentro de un tiempo. La vida es una noria y nunca sabes cuando va a volver el dolor y perder la cordura. Al final entiendes que no hay que tomarse la vida tan en serio.

—Debuta con su libro y está en promoción de la serie sobre Miguel Bosé en donde interpreta una época de su vida.

—Somos tres actores para las diferentes etapas de Miguel Bosé. Un niño para los «flash back», José Pastor que va de los 18 a los 35 años y yo que me encargo de los 36 a 53. Es una serie muy potente donde se cuenta todo desde la humanidad en seis capítulos y estoy seguro va a gustar. No es tanto Miguel Bosé como Miguel. Un hombre con una vida increíble.

—¿Cómo es su relación con Bosé?

—Le conozco desde hace 25 años y siempre me dijo que algo de mí le recordaba a él. Cuando me enteré que se iba a hacer la serie sentí que tenía que trabajar ahí pero no moví nada ni le llamé. Cuando me ofrecieron el papel es cuando Miguel me llamó para comentar y le dije que estaba feliz.

Por decisión de todos no tuvimos contacto con Bosé en ese tiempo. Él sí ha sido muy generoso porque ha tenido largas entrevistas con el creador y guionistas de la serie durante dos años pero no ha estado involucrado en lo que fue el rodaje. Vino sólo el último día y cuando vio trabajar a José Pastor se quedó impresionado.

—¿Cuál es hoy su sueño?

—Seguir como estoy. Me encuentro en un momento muy dulce. Hay trabajo gracias a las plataformas, he terminado mi segunda película como productor y actor, 'Nueva tierra'; el libro ha sido algo muy inesperado y una gran sorpresa en mi vida y ya tengo en mente otra historia… mi sueño sería poder seguir hacer lo que me gusta. Es verdad que me siento un privilegiado porque siempre lo he hecho pero espero que siga siendo así.

