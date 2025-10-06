Isi, marido de Raquel Mosquera, privado de libertad en Francia: «Es por un tema muy delicado»

Raquel Mosquera (56 años) atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Su marido, Isi, con quien hace apenas unos meses celebraba su primer aniversario de boda, se encuentra en una situación inesperada y bastante delicada. «Es algo tan grave que puede afectar a su vida sentimental, pero no es una infidelidad», adelantó Kike Calleja en el programa 'Fiesta'.

Según explicó el periodista, todo comenzó cuando una pareja cercana al matrimonio se puso en contacto con él para contarle lo que ocurría: «Hace unos días me llama una pareja muy cercana a ellos que me habla de una información muy delicada que afecta muy directamente a Isi, el marido de Raquel. Esta información me la confirman los vecinos que viven cerca de ellos, me dicen que han visto últimamente a Raquel muy extraña, que no bajaba ni a la piscina comunitaria, me cuentan también que hace cuatro meses que no ven a Isi, y eso es porque lleva ese tiempo privado de libertad en Francia«, reveló.

«No podemos contar los motivos por los que Isi está en esta situación porque es un tema muy delicado», agregó Calleja. Según sus palabras, el marido de Raquel estaría recluido en un centro ubicado en París, aunque las circunstancias exactas se desconocen.

Desde 'Fiesta', Arabella Otero logró localizar a la peluquera a la salida de su domicilio, quien visiblemente cansada y acompañada de uno de sus hijos, evitó confirmar o desmentir la información. «Si no fuese verdad se habría sorprendido, ella lo que hizo fue decirme que no iba a decir nada y darme un abrazo en el que yo noté que no se encontraba nada bien», relató la reportera.

GTRES

Casi al finalizar el programa, Marisa Martín Blázquez recibió una respuesta de Raquel a su mensaje: «Sabes que te tengo mucho aprecio, cariño y respeto. Discúlpame, pero en este momento prefiero no hacer ningún tipo de comentario. Espero que lo entiendas. Un abrazo y un besote grande», escribió, dejando en claro que no entrará en detalles.

Según el citado medio, Isi llevaría cuatro meses privado de libertad en Francia, lo que situaría el inicio del problema a comienzos del verano. Desde el programa se ha descartado que esta situación tenga relación con el bar que el matrimonio regentó en Madrid y que ya había generado polémica por las quejas de algunos vecinos antes de su cierre.

El entorno más próximo de la pareja guarda silencio absoluto, aunque Kike Calleja adelantó que podrían conocerse más detalles en las próximas semanas: «El entorno de él sabe muchas cosas y veremos si al final deciden romper su silencio y seguramente entenderemos muchas cosas».

Pese a la gravedad de la situación, Raquel ha intentado mantener su vida con normalidad. En sus redes sociales continúa compartiendo publicaciones relacionadas con su trabajo y con mensajes de fuerza y superación que hoy cobran un nuevo sentido.

La última fotografía junto a su marido data del 22 de julio, cuando la pareja disfrutaba de una cena romántica: «Buenas noches, mis amores y mis corazones!! Se aproxima la fecha, en la que nos casamos mi marido, Isi y yo haremos un año de casados y 11 años juntos .👍😘🙏», escribía la peluquera. Además, la última publicación donde aparece su marido, es una del 10 de agosto donde se puede ver a Isi con su hijo, Romeo, en un emotivo reel donde comparten diversos momentos juntos: «Momentos bonitos y felices, compartiendo el papi y nuestro hijito Romeo», se puede leer.

Desde entonces, Raquel solo ha compartido imágenes imágenes de su negocio de belleza y moda, e incluso quiso celebrar su cumpleaños con sus seguidores publicando un vídeo: «Buenas tardes, mis amores y mis corazones!!❤️ Hoy es mi cumpleaños. Hoy es un día especial, y comparto con todos vosotr@s. Muchos besotes y felicidades a todos los que cumplais años, el mismo día que yo».