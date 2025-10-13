Isabelle Junot y Álvaro Falcó esperan su segundo hijo: «¿Chico o chica?»

Isabelle Junot y Álvaro Falcó amplían la familia. Si en junio de 2023 se convertían en padres de su primera hija, Philippa, ahora el matrimonio ha dado a conocer que está esperando su segundo bebé. Ha sido la propia influencer quien ha ... comunicado su embarazo en sus redes sociales a través de un curioso carrusel de imágenes.

Esto es lo que ha enviado al mundo: «Breaking News: coming soon! ¿Qué será? ¿Chico o chica?», se preguntaba Isabelle Junot junto a tres cuidadas fotos de una misma secuencia en las que se observa cómo la chica posa en el cálido salón de su hogar. Aparece con un periódico sobre el abdomen, luego baja el diario y después deja al descubierto su ya incipiente barriguita.

Por descontado, la noticia ha generado un aluvión de felicitaciones, entre ellas la de la mismísima prima de Álvaro Falcó, la mediática Tamara Falcó, quien respondía con el siguiente comentario: «¡Bravoooooo!».

Uno más en la familia

Así pues, lo que viene –que no se sabe si será niño o niña, algo que seguro que Isabelle Junot también desvelará en sus redes- se unirá a los juegos y correrías de la primogénita del matrimonio, Philippa, que ahora tiene 2 años.

La pequeña recibió este nombre en honor a su abuelo materno, Philippe Junot, aunque la influencer ha contado que guarda un gran parecido con su abuela paterna, fallecida el 21 de julio de 2023. «Philippa es muy divertida, muy rápida, es increíble. Veo mucho de su abuela en ella, tanto físicamente como en su alegría, porque Marta era muy divertida», explicó en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Un matrimonio dichoso

El segundo hijo del matrimonio viene a consolidar una relación que comenzó en la exclusiva estación suiza de Gstaad en 2018, si bien tardaron algo más en iniciar el romance. Se encontraron de nuevo dos años después en Madrid y allí se inició todo. Isabelle Junot y Álvaro Falcó se casaron un 2 de abril de 2022 en el Palacio del Marqués de Mirabel, en Plasencia, en una boda que reunió a buena parte de la alta sociedad, incluyendo los nombres de Tamara Falcó, Marta Ortega, Carlos Torretta, Alonso Aznar, Eugenia Silva o Cari Lapique.

Isabelle Junot, de 34 años, se siente muy feliz como madre y ha reconocido que esta condición le ha supuesto un importante cambio en su vida. «Las prioridades son distintas, aprendes a manejar una nueva vida con alguien que depende totalmente de ti. Es muy bonito, pero es un reto», ha dicho.

El embarazo de Isabelle Junot llega en un momento muy especial para el matrimonio. «Cuando nos conocimos, nunca pensamos que acabaríamos juntos», dijeron en '¡Hola!' en una entrevista. «Mi historia de amor con Álvaro es como la que siempre quise tener: con mucho amor y muchas risas. ¡No hay un día en que me aburra!«, añadió la influencer y empresaria.