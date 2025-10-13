Suscribete a
ABC Premium
Directo
Netanyahu y Abás asistirán finalmente a la cumbre de paz en Egipto

Isabelle Junot y Álvaro Falcó esperan su segundo hijo: «¿Chico o chica?»

La influencer ha compartido la feliz noticia con sus seguidores en redes sociales con un carrusel de fotos

En junio de 2023, el matrimonio se convertía en padres de su primera hija, que llamaron Philippa

Isabelle Junot, sobre el día que cambió su vida: «Me dije a mí misma 'aquí hay algo que no va'»

Álvaro Falcó e Isabelle Junot, en una imagen reciente.
Álvaro Falcó e Isabelle Junot, en una imagen reciente. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Isabelle Junot y Álvaro Falcó amplían la familia. Si en junio de 2023 se convertían en padres de su primera hija, Philippa, ahora el matrimonio ha dado a conocer que está esperando su segundo bebé. Ha sido la propia influencer quien ha ... comunicado su embarazo en sus redes sociales a través de un curioso carrusel de imágenes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app