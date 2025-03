Isabel Preysler sobre la próxima novela de Mario Vargas Llosa: «Me parece un rollo»

Desde hace unos días los Vargas Llosa han comenzado hacer campaña para promocionar la próxima novela del Nobel que saldrá el próximo 26 de octubre. Y que mejor recurso en ausencia de la que fue su magnífica editora Carmen Balcells que filtrar que se ha cambiado el título de 'Un champancito hermanito' por el de 'Le dedico mi silencio', un cambio que muchos han interpretado como un dardo hacia su ex, Isabel Presyler. Precisamente no hay que olvidar que ella fue la primera en tener el manuscrito, pues el propio escritor peruano se lo envío para conseguir reconciliarse con ella.

Aún lo guarda y lo leyó detenidamente llegando a la conclusión de que no hay ninguna referencia a ella ni a nada que tenga que ver con sus ocho maravillosos años de relación como el mismo definió en infinidad de ocasiones en público y por escrito. Algo que la alivió aunque algunos piensen lo contrario. «Me pareció un rollo», confiesa la propia Isabel. La editorial Alfaguara emitió un comunicado en el que informaba sobre el cambio de título además de avanzar una pequeña sinopsis del contenido. 'Le dedico mi silencio' narra la historia de Toño Azpilcueta, un experto en música criolla, y su descubrimiento de un talentoso guitarrista llamado Lalo Molfino. Este encuentro parece confirmar todas las intuiciones de Azpilcueta, demostrando que su profundo amor por los valses, marineras, polcas y huaynos peruanos tiene una justificación social.

Ni rastro de Presyler como quieren hacer ver, quizás para aprovechar el tirón y vender más. Y es que en lugar de no hablar de ella más y borrarla de sus vidas, parece que siempre que pueden aprovechan cualquier aparición para seguir relacionándoles y mantener vivo el conflicto. Ella ya ha pasado página después de tantos meses y prefiere quedarse con lo vivido. Y además no tiene sentido seguir relacionándoles cuando ha entrado en escena su ex Patricia Llosa. Tal y como narra su familia tanto en las redes como a la prensa amiga, la pareja esta viviendo una segunda luna de miel.

Dieta estricta

Primero viajaron a Sicilia aunque con parte de la familia y hay un dato curioso, Mario viajó por la zona Premium y dejó a su amada en turista como un pasajero más por el aeropuerto de Barajas. Ahora, se han reclutado en la clínica Buchinguer de Marbella. Allí se están sometiendo a una estricta dieta de adelgazamiento de 1.200 calorías a base de verduras y frutas cultivadas en el propio centro. Mario ya no puede ayunar, no es recomendable a su edad. Por cierto, según ha podido saber este periódico, las dos primeras semanas no les cobran por deferencia a lo bien que ha hablado sobre el centro en distintos foros. Vamos que es una especie de embajador. Además, este verano esta previsto que prolongue su estancia en Marbella, ya que una amiga peruana les ha prestado una casa para que puedan quedarse unos días con la familia.

Aunque ahora reniegan de la prensa rosa, es su propio hijo Álvaro el que provoca a los medios publicando imágenes y mensajes que generan lo que el llama basura. Al menos así lo explicó, en una entrevista publicada en el 'Diario Mercurio' y que compartió en sus redes sociales. Allí habló de su padre y de su relación con Isabel Preysler, como si él hubiese vivido con la pareja. Y atacó a la prensa: «La prensa del corazón española es una prensa, con algunas excepciones, absolutamente infame», aseguró. Y aunque le gusta mucho la exposición mediática, él que sepamos no es personaje.