Isabel Pantoja también se preocupa por Kiko Rivera: ¿volverá a las andadas?

Conocidos pasado y presente, ahora solo cabe ver qué depara el futuro en Kiko Rivera tras su sonada separación de Irene Rosales. Hasta Isabel Pantoja está preocupada. ¿Volverá a alas andadas, a ese estilo de vida nocivo e insalubre que hasta puso en peligro su vida hace unos años? Él asegura que no, que ahora hay «un nuevo Kiko».

La inesperada ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales sigue generando reacciones y alimentando tertulias. También especulaciones. En lo que sí hay consenso es en que ella se hartó de tantas desatenciones y de sentirse sola a pesar de estar en pareja. Como han dicho Kike Quintana y Alexia Rivas, llegó un punto en el que a la sevillana se le hizo insostenible seguir viviendo con el DJ.

¿Y cómo está Isabel Pantoja? Nada se sabe con certeza, de la misma manera que nada se supo de su boca cuando fue de nuevo abuela con el nacimiento del hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno. Así que todo lo que se conoce es a través de los que se llama «personas interpuestas»; es decir, periodistas. Y lo que han contado es llamativo: está preocupada por su hijo. Aunque no se habla con él desde hace años.

Isabel Pantoja se ha enterado por la prensa

Como era de esperar, la tonadillera se ha enterado por los medios de comunicación, según han confirmado varios colaboradores de Mediaset estos últimos días. «Ha habido gente que ha dicho que Isabel Pantoja se alegraría de esta situación y os puedo decir, en este momento, que todo lo contrario», comentaba Marisa Martín Blázquez en 'TardeAR'.

«Ella, independientemente de que el algún momento haya tenido un distanciamiento con Irene, siempre ha alabado muchísimo la función de Irene en la vida de Kiko. Y ahora es todo lo contrario: está preocupada porque sabe la labor que ha hecho Irene y cómo ha estado Kiko y con sus hijas», ha insistido.

La colaboradora se extendía sobre los quebrantos de Isabel Pantoja: «Está preocupada porque ella estaba tranquila, porque su hijo estaba con una mujer que ella la tiene muy bien considerada en todos los sentidos. Kiko, ahora, se queda solo sin el amparo de Irene y pudiera ser, piensa su madre, que volviera a las andadas». Y esas «andadas» son días con nocturnidad y alevosía.

«Ese Kiko ya no existe»

Llegados a este punto, muchos se preguntarán: si está tan preocupada, ¿por qué no levanta el teléfono y llama a su hijo? Marisa Martín Blázquez tiene respuestas: «Su soberbia no se lo permite. Por lo menos, ahora. No sé si cuando pase un poco más de tiempo esto llevará a otro sitio».

Pero el interpelado asegura que «es un nuevo Kiko», que no hay que preocuparse. Así lo ha manifestado dentro del aluvión de mensaje que ha ido publicando en su cuenta de Instagram. El último: «Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie».

Y añade: «Hoy soy una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida. Y lo mejor es que quiero que forméis parte de ella: todos los que me seguís y me apoyáis desde las diferentes plataformas». Kiko es más fuerte con ayuda de todos.