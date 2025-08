Isabel Leonard: «Mi cabeza vuela pensando en cómo podré hacer de Frida»

Isabel Leonard, mezzosoprano estadounidense con raíces argentinas, tiene una trayectoria profesional impecable. Se dedica al canto lírico y es una de las personas que mantiene vivo el teatro cantado en la actualidad. Graduada de la Julliard School, la cantante ha interpretado innumerables papeles ... de la escena operística mundial. Desde Cherubino en 'Las bodas de Fígaro' o Rosina en 'El barbero de Sevilla', pasando por Charlotte en Werther y recientemente Anita en 'West Side Story'.

Amante del drama y de las buenas historias, para Isabel es muy importante sentirse cómoda al momento de cantar. Reconoce que hay papeles con los que todavía 'se pelea' en su cabeza, pero que poco a poco los va sintiendo más y apropiándose de ellos. Cada uno tiene una preparación distinta, pero por lo general siempre aborda un nuevo personaje desde lo musical. «Es lo primero que tiene que estar y tiene que ser correcto… Normalmente aprendes la música y llegas a tu primer día de ensayos a comenzar con el escenario. Ahí empiezas a meter el cuerpo».

Leonard afirma que es muy difícil que exista un rol que pueda usar como carta de presentación, pues todos son tan diferentes que lo que importa al final es hacerlos cuantas veces sea necesario para que salgan de manera natural. El cuerpo es muy importante para Isabel. Es el templo donde habitan las almas de todos los personajes que ha tenido que encarnar. «Cuando el papel comienza a vivir en el cuerpo, es muy lindo, muy interesante».

La propuesta más reciente que ha tenido la cantante es la de interpretar a Frida Kahlo en el estreno mundial de 'El último sueño de Frida y Diego' en el Metropolitan de Nueva York en mayo de 2026. Un proyecto que tiene a Gabriela Lena Frank a la cabeza, pianista y compositora, otra de tantos que elevan el teatro lírico a través de sus procesos creativos. Nilo Cruz, dramaturgo cubano-estadounidenestá a cargo del desarrollo del guion.

Raíces profundas

La ópera es una historia de ficción fascinante basada en dos personajes emblemáticos de la cultura hispanoamericana: Frida Kahlo y Diego Rivera. 'El último sueño de Frida y Diego' le da voz a una Frida que vuelve del más allá para reencontrarse con su eterno amado durante el tradicional Día de Muertos de la cultura mexicana. Lena Frank le ofrece al mundo una obra de raíces profundas, que muestra el campo de batalla en que se puede convertir un cuerpo en dolor y el desgarrador amor de una pareja relacionada desde la plena convicción de que, sólo con amar, basta.

Frida condensó en su figura lo íntimo, lo político, lo corporal y lo identitario como pocas creadoras lo han hecho. La artista representa una forma de vivir el arte como extensión del alma. Abiertamente feminista, defensora de las raíces indígenas mexicanas y sobre todo la escritora de su propia historia en una época en la que las mujeres se consideraban más la sombra de una figura masculina, convirtió su casa, sus vestidos, sus cejas y su dolor en un manifiesto. La estética de Kahlo no solo ha influido en la pintura, sino en la moda, la literatura, el cine y, ahora, en la ópera.

El Metropolitan hará un histórico estreno en el que Frida es retratada por primera vez como protagonista de una producción lírica a gran escala. Además, la obra será transmitida en vivo por varias salas de cine en Europa, lo que la ubica en un estreno mundial sin precedentes. Isabel Leonard será la responsable de encarnar el papel de la emblemática pintora mexicana, un rol que seguramente será honrado por su capacidad para habitar a los personajes con mucha profundidad emocional, lírica y teatral.

Leonard ha hablado con ABC sobre el reto profesional que supone interpretar a Frida Kahlo: «Me llamaron y yo siempre estoy pendiente de apoyar todo lo que tenga que ver con arte latinoamericano, así que he dado un absoluto sí. Me emocioné mucho y de inmediato mi cabeza comenzó a volar pensando en cómo lo podía hacer».

¿Cómo se está aproximando a la a la figura compleja de Frida?

Lo vocal es lo primero. Es la primera vez que voy a interpretar un rol de una persona de historia real. Es importante hacer el estudio del personaje, pero también tener un poco de fe en las palabras que están escritas en el guion.

¿Siente que su herencia cultural le permite conectar de una manera especial con la música de esta obra, con el personaje, con la historia?

Creo que sí, cuando era más chica la música que escuchaba era argentina y latinoamericana. Son otros sabores, otros colores y no sé cómo explicarlo. Vuelves a escuchar ahora esa música y la sientes adentro del corazón, algo te tira. Te hace acordar de mil cosas, como un perfume.

¿Cree que por ser este un personaje que existió en la realidad parte del proceso de montaje debe ser conocer todo lo que hizo en vida?

Sí, absolutamente, porque además Frida era una artista y amaba la música. Cuando se mudó a Nueva York se acercó mucho al jazz y siempre estuvo muy metida en la música del folclore mexicano.

Frida fue una mujer que personificó el dolor tanto físico, como emocional. ¿Cómo piensa escenificar esto?

No es nada fácil porque ya sabemos que en general las mujeres no la hemos tenido fácil en este mundo jamás. La mayoría de papeles que he interpretado son de historias de mujeres fuertes que tuvieron algo en su alma que les dijo «Voy a hacerlo diferente». Y han tenido que luchar. Romantizamos demasiado estas vidas porque las tenemos como ejemplo, pero la verdad es que fueron cargadas de mucho dolor y sus finales nunca han sido los mejores.

¿Qué espera del estreno?

Es una nueva producción, así que espero que haya lugar para tener una colaboración. Además, creo que el público lo tomará muy bien sobre todo porque es una historia conocida y se sentirán muy cercanos.

¿Qué significa para una cantante lírica presentarse en el Metropolitan de Nueva York?

Es algo muy grande. He tenido la suerte de hacerlo en reiteradas ocasiones y cada vez se siente como si fuera la primera. Sientes responsabilidad, pero también mucha felicidad de estar presentándote en un escenario tan importante de la ópera a nivel mundial.

(Recientemente, Isabel interpretó a Anita en la versión concierto de 'West Side Story' en el Teatro Liceu de Barcelona, bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Un papel que hizo por primera vez y en el que brilló con luz propia en una mágica noche que reunió a la Orquesta y Coro del Liceu junto a un maravilloso reparto).

Hace muchos años que tengo la fortuna de conocer a Dudamel. Es increíble. Tiene una energía y un alma positiva para la música. Te da alas cuando estás en el escenario, sientes que él está con vos y que quiere que vueles».

Su historia con 'West Side Story' viene de hace tiempo atrás, pues ha hecho el musical desde que estaba en la escuela e interpretaba a María. Ahora está encarnando a Anita y, aunque afirma que naturalmente su personalidad no es como la del personaje en la obra, al recibir la propuesta se dedicó a explorar dónde vive Anita en su cuerpo y asegura que sigue siendo una búsqueda: «Estoy en el día uno de lo que podría ser una relación con Anita».