Isabel Jiménez se separa tras 16 años de matrimonio

Isabel Jiménez (43 años) atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida personal. La presentadora de Informativos Telecinco ha decidido separarse de su marido, Álex Cruz, tras 16 años de matrimonio y tres años previos de noviazgo. Así lo informó en exclusiva la revista 'SEMANA'.

La noticia, que hasta hace poco solo la conocía su círculo cercano, confirmar una crisis que la pareja llevaba atravesando desde hace mucho tiempo. Según el citado medio, no habrían terceras personas involucradas en la ruptura y la decisión de tomar caminos separados no habría sido fácil para ninguno de los dos. Además, el entorno de ambos no descarta una posible reconciliación en el futuro.

Isabel y Álex se casaron el 27 de junio de 2009 en Almería, tierra natal de la periodista. La ceremonia fue íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos. Tras darse el 'sí, quiero', su historia de amor se consolidó con la llegada de sus dos hijos, Hugo y Daniel, y la adopción de un perro.

A pesar de su separación, Isabel vive uno de sus mejores momentos en el ámbito profesional. Es una mujer polifacética: periodista, empresaria y escritora. Recientemente ha recibido el Premio Ondas 2024 a la Mejor Presentadora de Televisión y, además, es cofundadora de la firma de moda Slowlove, junto a su amiga, Sara Carbonero.

Cabe resaltar que Jiménez disfrutó de un viaje familiar a México, donde despidió el 2024 acompañada de sus hijos y su marido. «Agarraos fuerte a la vida... a lo bonito y a lo no tan bonito (que algo nos enseñará, seguro). Energía, familia, amigos y vosotros», escribió en sus redes sociales. Sin embargo, meses más tarde y, según revela la revista en mención, la periodista y el ingeniero habrían dejado de compartir el mismo hogar desde hace varias semanas.

Aunque ninguno ha querido pronunciarse públicamente sobre los motivos de su separación, algunas amistades de Isabel conocen la naturaleza del problema, del cual no han querido brindar detalles. Actualmente, la periodista se ha refugiado en Sara Carbonero en estos difíciles momentos.

En tanto, hace apenas unos días, la presentadora compartió en sus redes sociales algunas imágenes del día de su boda, lo que despertó la nostalgia de sus seguidores. En sus publicaciones, Isabel mencionaba cómo había encontrado recuerdos antiguos, reflejando con cariño lo que significó ese momento para ella. Aunque no ha brindado los detalles de su separación ni se ha pronunciado al respecto, sus seguidores no descartan que en algún momento decida compartir su versión de los hechos.

