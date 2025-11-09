Irene Rosales responde a Kiko Rivera: «No tiene que hablar de la vida de Guillermo»

Kiko Rivera se sentó este 7 de noviembre en el plató de 'De Viernes' para abrirse en canal por primera vez sobre su relación y reciente separación de su mujer y madre de dos de sus hijas, Irene Rosales, entre otros muchos temas.

Acerca de su matrimonio y los motivos que le llevaron a una ruptura definitiva, el Dj reconoció haberle sido infiel a su exmujer, quien ya tiene un nuevo amor, Guillermo. «Mi pensamiento es que se ha saltado etapas... miles de cosas que creo que yo arrebaté. Fue todo tan rápido que casi no tuvimos tiempo de disfrutar de la pareja. Una parte de mi se siente culpable porque yo sí he experimentado esas etapas», comenzó explicando. «No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado. A veces se enteraba y otras veces se lo contaba... Se me ha perdonado, está en todo su derecho en romper en ese momento, quizás hubiese sido lo correcto. Si se va apagando el matrimonio y no das el paso suceden cosas que no deben de suceder. Es algo que jamás me perdonaré», reconoció sobre su infidelidad.

«He visto como mi matrimonio se ha ido apagando parecíamos compañeros de piso. Pero al final cuando uno lleva tantos años se convierte en una costumbre, piensas en las pequeñas y no te atreves a tomar una decisión» y sobre el último verano que pasaron juntos: «Intento que no se note, pero me doy cuenta de que no siento nada como mujer. Siento afecto, cariño, pero ese deseo ya no estaba».

Aunque aseguró que él tomó la iniciativa a la hora de dejarlo, afirmó que su ya expareja ha avanzado más que él, ya que ha pasado página con otra persona. «Yo pregunté y ella me lo negó... Ella al poco tiempo ya estaba con otra persona, por lo tanto, imagino que ella también notaba que nuestra relación estaba muerta desde hace tiempo», zanjó.

Unas palabras a las que ha respondido Irene a través de los reporteros de 'Vaya fama'. «Guillermo no ha hablado nada de su vida privada, así que no sé por qué nadie tiene que hablar de la vida privada de Guillermo», ha dicho con rotundidad.