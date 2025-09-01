Irene Rosales pasa página tras romper con Kiko Rivera: ¿ya tiene «nueva ilusión»?

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales fue el gran bombazo rosa de la pasada semana... y lo que queda. Pero lo que nadie esperaba es que, según dicen, la modelo fuera a llenar tan pronto su corazón de nuevo y la periodista Almudena del Pozo ha apuntado que ya tiene «una nueva ilusión».

La revista 'Semana' lo adelantó y minutos después llegaba el comunicado de confirmación de Kiko Rivera, que se puso en plan zen para advertir que una nueva etapa llena de oportunidades se presentaba en el camino. «Una nueva etapa que ambos han inaugurado, y en el caso de Irene Rosales, está, de nuevo, ilusionada, muy ilusionada», ha apuntado la colaboradora de 'Fiesta'.

Las reacciones se suceden y tras el comunicado de Kiko Rivera llegó el de la andaluza, bastante menos lírico y sí más pragmático. «Ha sido una decisión dura. Nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados. Hay mucho cariño. Hay unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado y eso seguirá siendo así«, señalaba la modelo en su modesta publicación.

Una Irene Rosales «ilusionadísima»

En lo que sí han coincidido los dos es en en que siguen siendo familia, especialmente por sustentar la salud emocional de sus dos hijas. «Aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará. Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres y así será siempre», decía la andaluza.

Lo que sí parece claro es que es una decisión y firme y que no hay vuelta atrás. Tanto es así que dicen que Irene Rosales ya está disfrutando de su soltería desde el minuto uno.... y al lado de una persona de la que por el momento se desconoce la identidad. Las portadas de las revistas tiemblan y afilan sus garras. ¿Será esta la siguiente gran exclusiva?

«Me cuentan que ese buen talante entre los dos sigue», indicaba Almudena del Pozo a sus anonanados compañeros de tertulia de 'Fiesta' sobre el acuerdo de divorcio que Irene Rosales y Kiko Rivera están a punto de firmar. La sorpresa era principalmente por lo que sigue: «Que Kiko se está adaptando a esta nueva vida, que está mirando casa, que está llevándolo todo lo mejor que se puede en esta situación, que ella no está poniendo problema ninguno... Hay muy buen entendimiento entre los dos y ella está muy, muy, muy, muy, muy ilusionada con una persona. Me dicen que está ilusionadísima».

Ese hombre de gimnasio

Lo cierto es que la noticia de que Irene Rosales tiene un amigo especial no es nueva. Y eso que Kiko Rivera se esforzó en dejar bien claro en su comunicado que no había habido «terceras personas». La semana pasada, 'TardeAR' ya emitió un vídeo en el que se veía a la modelo compartiendo mesa en un local con un hombre. Se dejó caer que podría ser un «amigo especial».

Raquel Bollo insistió en esa idea: «Efectivamente, era un amigo». Y añadió: «Es lo que va a ser ahora de aquí en adelante. Semanas anteriores estuvo en 'La Velada' de Ibai Llanos con un amigo y no se comentó nada porque no se sabía la noticia». Y 'Vamos a ver' añadía se trataba de un entrenador del gimnasio al que acude la exmujer de Kiko Rivera. ¿Será 'él'... si es que realmente existe un 'él'?