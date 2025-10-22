Irene Rosales habla por primera vez de su separación de Kiko Rivera: «He sido más madre que esposa»

Fue el 27 de agosto cuando Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaban oficialmente su separación minutos después de que 'Semana' destapara la ruptura. Y ahora ha sido en esta misma revista donde la modelo ha ofrecido en exclusiva sus primeras declaraciones al respecto. « ... He sido más madre que esposa», ha lamentado. Y también ha hablado de Guillermo, su «nueva ilusión».

«Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida. Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario», publicaba Kiko Rivera en sus redes sociales en aquellos días finales de agosto.

En el mismo comunicado, el pinchadiscos añadía: «Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada».

La exclusiva de Irene Rosales

En cambio, Irene Rosales sí ha acudido a las revistas, y más concretamente a 'Semana', que ha ofrecido en exclusiva la primera entrevista con la ya exmujer del hijo de Isabel Pantoja. «Nunca he sido infiel a Kiko Rivera», ha querido aclarar desde el principio.

Parece que la ruptura se ha producido en términos más o menos cordiales, dentro de que una separación siempre deja marcas y rencores. De hecho, Irene Rosales ya le ha hablado a Kiko Rivera de Guillermo, el empresario con el que empezó a salir muy poco después de romper. «A Kiko le he dado las explicaciones que creía necesarias», ha contado.

«Guillermo y yo somos dos personas adultas y sin compromisos que nos estamos conociendo», ha añadido para corroborar que, por si quedaba alguna duda, la relación entre los dos sigue para adelante y sin mirar atrás.

Una de las frases más llamativas de la entrevista a 'Semana' ha sido la siguiente: «Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa». De alguna forma, vendría a dar la razón a quienes afirman que durante el matrimonio no recibió demasiadas atenciones de su esposo. O al revés, según se mire.

Afianza su relación con Guillermo

Es el día de las exclusivas de Irene Rosales porque si la primera entrega llegó de la mano de 'Semana', hay otra más, aunque esta no es pagada. Viene de la mano de 'Lecturas', que publica unas imágenes donde aparece ayudando a su nuevo amor con la mudanza en Castilleja de la Cuesta, a pocos minutos de su hogar.

En las fotos se la ve de lo más sonriente y sin intención alguna de esconderse. Según la citada revista, sus hijas ya conocen a Guillermo y han normalizado por completo su relación. Así, comparten tiempo con amigos y familia, incluido un reciente cumpleaños de su hermana.

Mientras tanto, Irene Rosales ha publicado en sus redes sociales: «Es bonito sanar, es bonito cuidarse, es bonito volver a brillar, es bonito volver a llenarse de paz». A todo esto, Kiko Rivera continúa con su promesa de no decir nada sobre su antiguo matrimonio.