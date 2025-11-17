Irene Rosales y Guillermo ya no esconden nada: viaje a Roma, muchas fotografías y declaración de amor

Irene Rosales y Guillermo van a por todas. Mientras Kiko Rivera cuenta sus penas por los platós, la modelo ha confirmado que ya ha dado carpetazo a su matrimonio y no esconde nada. Su nuevo movimiento ha sido inequívoco: se ha marchado ... junto a su novio a Roma para pasar un fin de semana romántico y lo ha visibilizado con todo lujo de detalles, incluido un generoso carrusel de imágenes y un sentido mensaje de amor. «Sumando momentos…».

Los acontecimientos se suceden a una velocidad de vértigo desde que Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaran su separación un caluroso 27 de agosto de 2025 para dejar atrás 11 años de matrimonio con dos hijas. Poco después, comenzó a especularse con que la modelo tenía «una ilusión» y no tardaron en aparecer fotografías antes de que la propia chica confirmara que sí, que había alguien. «Mi matrimonio con Kiko terminó y yo empecé a tener una amistad con este chico y no ha tenido nada que ver con mi separación», aclaraba por entonces la influencer a 'Semana'.

Kiko Rivera dijo en su comunicado que no sacaría rentabilidad al suceso, pero en las últimas semanas ha concedido hasta dos entrevistas con '¡De Viernes!' en las que –previo pago de 60.000 euros, según dicen- habló en buenos términos de Irene Rosales y le deseó lo mejor. Y lo mejor –para ella- parece estar ocurriendo mientras su ex cuenta sus penas.

«Gracias, Roma, por estos días mágicos»

Ahora la modelo ha demostrado que no tiene ya nada que ocultar. Tampoco Guillermo. Irene Rosales acaba de subir un mensaje a su cuenta oficial de Instagram en el que ha dado todo lujo de detalles sobre su romántica escapada con el empresario a Roma para pasar un fin de semana de amor y placer visitando los muchos encantos de la capital italiana.

El carrusel de fotos incluido ha sido de lo más generoso en todos los sentidos. Aparecen posando juntos y por separado, poniendo morritos y mostrando al mundo lo que viene a ser la felicidad de dos personas que acaban de iniciar una relación y que se sienten de lo más dichosos.

Y ha habido hasta mensaje: «Gracias, Roma, por estos días mágicos. Sumando momentos junto a mi amor». Lo ha escrito la propia Irene Rosales, y en italiano, para reforzar el carrusel de 13 imágenes de lo que han sido unos días de lo más dichosos en compañía de su nueva pareja.

Una historia de lo más curiosa

Esta es la culminación de una historia que vivió sus capítulos preliminares hace años, cuando Guillermo se pasó por la casa que entonces compartían Kiko Rivera e Irene Rosales para supervisar unas reformas que quería hacer el matrimonio. Ahora, tiempo después, aquel hombre es la pareja de su entonces clienta.

«Ver a Irene feliz es algo que me alegra», dijo un melancólico Kiko Rivera en una de sus entrevistas con '¡De Viernes!'. Y ahora es toda España quien comprueba la felicidad de la exmujer del Dj. «Me importa que Irene sea feliz y que Guillermo tenga una buena relación con mis hijas», añadió.