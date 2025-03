Irene Montero arropa a Laura Escanes tras la difusión de desnudos falsos generados por IA: «Es justo así»

La influencer Laura Escanes, que hace unos días anunció que dejaría temporalmente las redes sociales, ha vuelto a publicar contenido, por sorpresa, y lo ha hecho para denunciar que ha sido víctima de la Inteligencia Artificial (IA). Todo ello porque han usado imágenes suyas y las han manipulado para que aparezca desnuda.

Esta práctica, conocida como 'deep fake' y para la que ella no ha dado ningún consentimiento, afectó hace meses a Rosalía. En estos casos, en general, las protagonistas son imágenes modificadas en las que se cambia la cara y el resultado es tan realista que apenas se percibe el montaje. Escanes explicó este lunes que había recibido un enlace con las imágenes falsas. «Además de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay una cosa que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, n para abusar ni para manipular«, lamentó en sus redes.

«Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están allí y les parece divertido y callan», denunció la influencer catalana claramente enfadada. Horas después de su publicación, Escanes volvió a intervenir en redes para responder a un usuario que le había interpelado con fotos que ella misma había publicado en su Instagram y en las que también aparecía desnuda o semidesnuda. «¿Te refieres a estas?«, le preguntó.

«Si me quiero desnudar, me desnudo yo»

Escanes le respondió todavía más indignada. «Si me quiero desnudar, me desnudo yo. Como en esas fotos. Pero no he dado CONSENTIMIENTO para que editen una foto mía para ponerme en tetas y poner un coño random. A ver si lo entendemos«, le espetó.

El tajante comentario, que recibió múltiples reacciones, ha sido casi más comentado que el primero, y ha acumulado en pocas horas más de 15.500 'me gusta'. También ha habido muchos usuarios que lo han aprovechado para compartir la historia de Escanes y reivindicar los derechos de las mujeres.

Esto es lo que ha hecho la ministra de Igualdad en funciones del Gobierno, Irene Montero, que suele referirse en sus redes sociales a cuestiones polémicas relacionadas con la mujer. En este caso, la representante de Unidas Podemos se ha limitado a retuitear la reivindicación de la 'influencer' de que «si me quiero desnudar, me desnudo yo» y ha añadido el escueto texto de que «es justo así. Explicado para que lo entienda todo el mundo».

