Las inversiones que permitirán a Helen Lindes y Rudy Fernández mantener su nivel de vida tras la retirada del deportista

El 2024 será un año que Helen Lindes y Rudy Fernández no olvidarán nunca. Y es que, si ya era un momento importante porque desde hace meses el jugador de baloncesto había anunciado su retirada de la primera línea deportiva después de los Juegos Olímpicos de Paris, el hecho de convertirse en padres por tercera vez lo ha convertido en inolvidable. Sus vidas van a cambiar, los continuos viajes y entrenamientos de él ya no serán tantos, y eso dejará más espacio para estar en familia y disfrutar juntos, lo que quiere decir que el pequeño de la casa, el bebé que está por llegar, será el que debido a las circunstancias disfrutará más de su papá.

Y esto no es algo que se haya decidido a la ligera, la fecha de retirada era algo muy pensado y posteriormente anunciado, y es algo en lo que cualquier deportista piensa durante años porque es bien sabido que la retirada de la primera línea suele llegar aún siendo muy jóvenes. Por eso Rudy no ha querido que el futuro le pillara sin plan B y desde hace años ha estado dando forma a uno que ahora les va a permitir no bajar su nivel de vida, y además continuar estando muy ocupado.

Y es que desde hace años los negocios ocupan una gran parte de su tiempo. Y antes de los ellos, su fundación, la Fundación Rudy Fernández sin ánimo de lucro comenzó gestionándose desde una empresa cuya gestión el jugador compartía con su padre y su hermana, M R 05 Sports Time SL dedicada a «actividades profesionales, científicas y técnicas» y sin actividad desde 2020, que fue el año en que la Fundación pasó a gestionarse desde una entidad propia.

Alaura SL, la empresa que dio de alta con el nombre de sus dos hijos, Alan y Aura, y que se dedica por un lado al mercado inmobiliario y a la compraventa, y por otro a la inversión en otras empresas que también se dedican a la venta y arrendamiento de viviendas, es el principal activo del baloncestista en este momento. Es relativamente reciente, la dio de alta en 2021 con una inversión inicial de medio millón de euros, y por ahora él es el único socio y administrador.

No hay sector que se le resista

Pero antes de esto, también se ha embarcado en otros proyectos, el más conocido en el mundo de la hostelería. Hace ya diez años, y confiando ciegamente en otros dos deportistas y grandes amigos como son Rafa Nadal y Pau Gasol, se pusieron en manos de Manuel Campos Guallar y Manuel Matute, que tenían más experiencia previa, y abrieron 'Tatel', un restaurante en el que invirtieron muchos otros rostros conocidos y que años más tarde, con la llegada de 'Totó' se convirtió en cadena y se internacionalizó. Sin duda Rudy acertó cuando decidió formar parte de este negocio que seguramente como todos sonaba muy bien en la teoría, pero comenzaría con mucha incertidumbre, unas dudas que se tornaron rápido en certezas, pues en sus primeros años fue de los locales más de moda de la capital, y aún hoy sigue teniendo mucho éxito.

Y este pasado mes de mayo, ya teniendo muy cerca la fecha del fin de su carrera como jugador de baloncesto, el deportista dio de alta una nueva sociedad, Aldaunis SL, dedicada al comercio, la confección, la fabricación, la compraventa y el diseño de productos textiles», algo que a priori tiene mucho más que ver con su mujer Helen Lindes, que siempre se ha dedicado a la moda. Se trata de un proyecto tan reciente que todavía quedan muchos detalles por conocer, pero resulta evidente que, aunque el administrador es él, se trata de algo que el matrimonio está planeando en común, puesto que juegan en el terreno de ella.

De hecho, Helen nunca se ha desvinculado de la moda. Aunque hace años que no desfila en pasarela, como hacía cuando la conocimos como Miss España, nunca ha dejado de poner su imagen al frente de diferentes firmas de hacer sesiones de fotografía y convertirse en el rostro de distintas marcas, sobre todo a través de las redes sociales, que desde hace años se han convertido en una herramienta más de trabajo para ella, que además le ha permitido conciliar con mayor facilidad, algo prioritario para la mallorquina.

Y ahora, además, tendrá a Rudy mucho más a su lado, pese a que como hemos visto tiene diversos negocios que atender, en realidad es algo que ya venía haciendo mientras jugaba, entrenaba y viajaba para los partidos, y aunque es evidente que no va a desligarse del mundo del deporte del todo, porque es su pasión, también es fácil ver que ahora su vida va a cambiar, para poder pasar mucho más tiempo juntos y por tanto sus hijos van a disfrutar de más tiempo en familia, algo que seguro que agradecen mucho y que a ellos les hará felices.