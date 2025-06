Iñigo Escrivá de Romaní: «Es muy jodido llevar 15 años casado y acostándote con la misma persona»

'Cuarentón en Crisis' es la segunda identidad que Iñigo Escrivá de Romaní se creó en Instagram tras una sesión con su 'coach', en la que esta se lo aconsejó como plataforma para poder hacer reír a los demás que es lo que más le gusta. Tras dos años acumulando miles de visitas en sus historias, se ha atrevido a escribir un manual de supervivencia para hombres del siglo pasado que promete ser lo más indecente que hemos leído nunca. 'Cuarentón en crisis' (Plaza y Janés) ha salido a la venta esta semana y, espera sea un punto de inflexión en su vida. «El libro tiene situaciones autobiográficas y algunas que me he apropiado de amigos, lo que hago es reírme mucho de esas mierdecillas de las que nos quejamos en el día a día para que la gente, cuando lo lea se sienta un poco identificado y también se ría. Me río mucho, pero de mí mismo». En un tono coloquial evita caer en el 'coaching' y prefiere que el lector saque sus propias conclusiones.

Por si acaso le cuesta el divorcio le hace una amplia dedicatoria a Marina, su mujer, que de momento no ha querido leer ni una línea. «Me meto en todos los charcos, en lo jodido que es ser padre, en lo jodido que es llevar 15 años casado y acostándote con la misma persona. Hablo de sexo, de los complejos de la masculinidad… No tiene nada que ver con un macho alfa –tan de moda ahora- al revés, porque si no, se llamaría cuarentón en racha», explica.

A sus 43 años recién cumplidos Iñigo, un niño pijo de Puerta de Hierro, con apellido compuesto es director general de Wasserman Spain (empresa dedicada al marketing deportivo y cultural), tiene cuatro hijos y un perro. «Mis planes de vida eran absolutamente diferentes. Mi padre me tuvo a mí con 50 años producto de un segundo matrimonio. Yo pensaba que iba a vivir la vida loca, pero al final fui el primero de mis amigos que se casó y el que más hijos tiene», confiesa Iñigo. Aunque como dice en el libro a veces le gustaría dejarlos olvidados en una gasolinera, su mayor acto de responsabilidad es dejarles en este mundo con la cabeza bien amueblada y que sean buena gente.

No le importa reconocer que ha tenido que acudir a terapia de pareja porque si no hubiese sido imposible aguantar tantos años casado. «Me han dado una herramienta muy sencilla y muy útil que es no esperar a que el otro haga algo, sino hacerlo tú. No sabes la cantidad de gente que dice 'es que mi pareja no me da un beso de buenos días', pues dáselo tú, mendrugo, a ver qué pasa. Hombre si después de un mes haciéndolo todos los días el otro no te lo devuelve, sepárate».

La portada del libro de Iñigo Escrivá de Romaní Plaza janés

Instagram le ha servido para testar el humor de los españoles y es que son muchas las críticas que recibe por sus historias: «Pensé que los españoles éramos unos cachondos mentales, que estábamos todo el día de guasa y me he dado cuenta que hay mucha gente que no tiene sentido del humor y que está muy amargada». Con este 'striptease' literario, Iñigo retoma su sueño de hacer reír a los demás, que dejó aparcado al aceptar la primera oferta laboral que tuvo al terminar la carrera.

