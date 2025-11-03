Ingrid Alexandra de Noruega habla por primera vez sobre la imputación de su hermano Marius Borg: «Por supuesto que es difícil»

Ingrid Alexandra de Noruega ha roto su silencia sobre dos de los momentos más delicados para su familia: la salud de su madre, la Princesa Mette-Marit, y imputación de su hermano, Marius Borg Hoiby. En conversación con la cadena noruega 'NRK', la ... heredera al trono confesó que los últimos meses no han sido nada fáciles para su familia tras la polémica imputación del joven de 28 años.

«Por supuesto que es difícil. Tanto para los que estamos cerca, para mí como hermana, y para mi madre y mi padre. Y por supuesto para todos los afectados por el caso», afirmó con serenudad, evitando entrar en más detalles sobre el asunto que ha sacudido los ciminetos de la Familia Real.

A sus 21 años, la hija de los príncipes Haakon y Mette-Marit está llamada a convertirse en la primera mujer en reinar por derecho propio en Noruega en más de seis siglos. Sin embargo, lejos de los actos oficiales y los focos del Palacio Real, la joven se encuentra actualmente en Sídney, donde comenzó hace unos meses una nueva etapa académica.

«Me siento libre, definitivamente siento que puedo ser yo misma», asegura. Desde el campus de la Universidad de Sídney, donde estudia Ciencias Sociales con especialización en Relaciones Internacionales y Economía Política, la princesa vive una experiencia que considera fundamental para su futuro: «Definitivamente creo que mi formación será muy relevante para el trabajo que realizaré en el futuro. Creo que es importante tener una comprensión básica del sistema político, de las relaciones internacionales y de cómo funcionan las cosas».

GTRES

No obstante, no todo está siendo fácil. Estar lejos de su familia, en un momento en el que su madre se enfrenta al avance de su enfermedad, le está resultando especialmente duro. La princesa Mette-Marit, que padece fibrosis pulmonar crónica, ha tenido que reducir sus compromisos oficiales y, según un reciente comunicado de la Casa Real, su «rutina diaria está cambiando más rápidamente que antes» debido a los síntomas y el cansancio.

Sobre ello, Ingrid Alexandra se muestra muy sincera: «Es difícil... Mamá lleva mucho tiempo con una enfermedad crónica, pero intento mantenerme en contacto con ella y hablamos mucho por teléfono». Reconoce que su madre la anima a seguir con sus estudios: «Creo que ella quiere que esté aquí estudiando. Lo sé. Pero claro que es difícil estar lejos... Estoy orgullosa de mi madre, tiene una fuerza de voluntad increíble para seguir adelante».

gtres

Con esta entrevista, Ingrid Alexandra da un paso más hacia su destino como futura reina, mostrando no solo su preparación, sino también una gran madurez emocional ante los desafíos que afronta su familia.