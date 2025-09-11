La influencer y cantante Lola Doll, entre la vida y la muerte tras ser tiroteada

La influencer Lola Doll, de 33 años de edad, se debate entre la vida y la muerte tras haber sido tiroteada mientras estaba dentro de su coche aparcado frente a las puertas de su casa, en Georgetown (Guyana). Recibió varios disparos en el cuello, cara y manos, además de uno en la pierna derecha, y tras ser encontrada por su hermano «en un charco de sangre» fue trasladada al Hospital Público de Georgetown donde permanece en estado crítico.

En un vídeo captado por una cámara de seguridad de la zona y difundido por las autoridades, se ve cómo un hombre que va circulando en motocicleta se acerca al coche de la influencer, pasando de largo para detenerse unos metros detrás del mismo. Entonces, el individuo se baja de la moto y se dirige andando hacia la venta a del conductor, para descargar su arma en ocho ocasiones y después salir huyendo.

«Estaba en casa cuando oí disparos y salí corriendo... solo para ver a mi hermana tirada en el coche con sangre. Si vieran la sangre saliendo a borbotones... La trajimos de urgencia... perdió mucha sangre, pero es una luchadora», ha declarado el hermano de Amanda Callender, el nombre real de esta maquilladora, empresaria y artista discográfica del país sudamericano, El ataque ha conmocionado tanto a sus seguidores como a parte de la opinión pública del país, que han mostrado apoyo y exigido justicia a través de redes sociales.

En un principio no había sospechosos por la mala calidad de la imagen del vídeo, y la policía emitió un aviso público para que cualquiera que tuviera información sobre el incidente lo comunicara. A las pocas horas se detuvo a un hombre que ha sido puesto en libertad bajo fianza de 500.000 dólares con la condición de que se presente ante la policía, pero pero medios locales afirman que el empresario Paul Daby Jr, con negocios vinculados al narcotráfico, se ha entregado a la policía de Guyana acompañado de su abogado para ser interrogado por intento de asesinato.

En junio, Daby fue uno de los cuatro ciudadanos guyaneses incluidos en una lista de sanciones publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas. Pero la policía aún no ha revelado el posible motivo del ataque contra Lola Doll.

Lola Doll se formó en el arte del maquillaje en el extranjero y comenzó a crear contenido en 2010. Sus looks provocadores y sus transmisiones en vivo la catapultaron a la fama, consolidándose como una influencer destacada en redes sociales.

Como cantante de dancehall y soca, Lola Doll ha lanzado canciones de éxito como 'Snatched', 'Cement Body', 'Niece Them', 'Broke boys', 'Succeed' o las más reciente 'Lola's Diary' y 'Succeed', cuyos videoclips superan cientos de miles de reproducciones en plataformas de streaming. En 2023 protagonizó un incidente que derivó en un proceso judicial, donde se le ordenó pagar 800.000 dólares por daños relacionados con una agresión.

Algunas informaciones aseguran que está consciente y puede escuchar y asentir con la cabeza, aunque por ahora no es capaz de hablar ya que una de las balas afectó gravemente a su mandíbula. La Jefatura de Policía ha confirmado en las últimas horas con un comunicado que había hablado con sus médicos, quienes indicaron que su estado se había estabilizado y estaba mejorando, y que incluso han podido entrevistar a Callendar como parte de la investigación en curso. Mientras, sus en redes sociales (tiene 54.000 solo en Instagram) han puesto en marcha el hashtag #PrayForLolaDoll para mandar ánimos a la familia.