El inesperado testimonio que lo desmontaría todo: «Mar Flores y Carlo Costanzia se llaman todos los días»

Probablemente este esté siendo uno de los debates más largos del año: ¿cómo se llevan realmente Carlo Costanzia y Mar Flores? La publicación de las memorias de ella, 'Mar en calma', suscitó todo tipo de comentarios y muy mayoritariamente se dijo que ... se llevaban entre mal y muy mal. Pero ahora les ha salido un inesperado apoyo en la figura de los Gemeliers, quien han desmontado cualquier teoría para afirmar que se llevan de cine que «se llaman todos los días».

Hace ya un mes que Mar Flores publicó su autobiografía, pero parece un año si se tiene en cuenta todos los titulares, noticias y especulaciones que ha suscitado. Ambos forman dúo en 'DecoMasters' y se escruta cada movimiento, mirada y palabra que se dirigen. Y más si se recuerda que Carlo Costanzia no estuvo en la presentación de las memorias de su madre pero sí en el cumpleaños de Terelu Campos, donde posó junto a su padre, quien (esto es seguro) se lleva fatal con la exmodelo.

A pesar de todo y de todos, tanto la madre como el hijo siempre han dicho que se llevan bien e incluso pasaron unos días juntos en Ibiza este verano. En una de sus habituales intervenciones en '¡De viernes!', Carlo Costanzia afirmó: «Mi relación con mi madre es buena y desde que ha nacido mi hijo nos hemos juntado un poco más. El reality que estamos haciendo nos está sirviendo para pasar mucho más tiempo del que solíamos pasar». Pero la gente no acaba de creérselo, por lo que sea.

Lo que dicen los Gemeliers

Tampoco se lo creyeron cuando las cámaras de 'Diez Minutos' captaron en septiembre a madre e hijo en buena armonía durante la grabación de un programa de 'DecoMasters'. «Me lo estoy pasando bomba con él», decía Mar Flores mientras muchos se preguntaban si necesitaba un programa de televisión para descubrir que su hijo es divertido.

Ahora han llegado los Gemeliers para terciar en la polémica y hablar sobre su experiencia junto a ellos. «Estamos haciendo muchas migas con Carlo y con Mar. Son maravillosos, son para comérselos», han dicho los hermanos en el evento Womo de Madrid. Y lo más interesante: «Mar y Carlo se quieren un montón, tienen muy buena complicidad y se llaman todos los días. Son uña y carne».

¿El final de la especulación?

De esta forma, los hermanos venían a situarse en el bando de quienes aseguran que cuando se habla de una mala relación de los dos es solo un juego de especulaciones para alimentar tertulias y comentarios. Unas palabras que también encuentran su eco en fuentes de la productora, que hablan de una «excelente conexión» entre Mar Flores y Carlo Costanzia.

Seguramente, y a pesar del testimonio de los Gemeliers, el asunto seguirá teniendo recorrido por el perfil mediático de los dos y porque también a ellos les seduce aquel viejo dicho de «que hablen de uno, aunque sea para mal». Muy importante, y más en los asuntos del corazón y las exclusivas.