El inesperado testimonio que lo desmontaría todo: «Mar Flores y Carlo Costanzia se llaman todos los días»

Los Gemeliers han intervenido en la polémica para desmentir que haya grietas en la relación entre madre e hijo

Han coincidido en 'DecoMasters' y el dúo se ha mostrado sorprendido de la buena sintonía de la pareja

Las memorias de Mar Flores rompen la relación con su hijo: «No se dirigen la palabra»

Carlo Costanzia y Mar Flores, en una imagen promocional de DecoMasters. REDES SOCIALES
Carlo Costanzia y Mar Flores, en una imagen promocional de DecoMasters. REDES SOCIALES

A.B. Buendía

Probablemente este esté siendo uno de los debates más largos del año: ¿cómo se llevan realmente Carlo Costanzia y Mar Flores? La publicación de las memorias de ella, 'Mar en calma', suscitó todo tipo de comentarios y muy mayoritariamente se dijo que ... se llevaban entre mal y muy mal. Pero ahora les ha salido un inesperado apoyo en la figura de los Gemeliers, quien han desmontado cualquier teoría para afirmar que se llevan de cine que «se llaman todos los días».

