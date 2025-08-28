El inesperado revés de salud de María José Campanario en plena escapada familiar

María José Campanario ha preocupado a sus seguidores tras comentar que, en medio de sus vacaciones, se a topado con un nuevo bache de salud que se suma a la larga lista de complicaciones que arrastra desde hace años. A través de sus redes sociales, la mujer de Jesulín de Ubrique publicó una imagen de su pierna cubierta de ronchas y explicó el motivo de este inesperado brote. «Nueva alergia desbloqueada: Enantyum», escribió.

Las reacciones de preocupación no tardaron en llegar y, ante la avalancha de mensajes, la esposa de Jesulín decidió dar más detalles. «Me estáis diciendo que lo de mi alergia es por el sol y no. Las ronchas ya estaban ahí antes de quitarme la ropa. Fue el Enantyum que me había tomado porque ya me da alergia cuando me lo ponen por vía. Pues ahora también me da alergia vía oral», aclaró.

Este revés no es menor. El Enantyum es un medicamento que María José había utilizado para paliar los intensos dolores que provoca la fibromialgia que padece desde hace casi veinte años. La propia Campanario describió en una entrevista concedida a la revista ¡Hola! en 2017 lo complejo de convivir con esta enfermedad crónica: «Es un conjunto de síntomas bastante desagradable. Lo peor es la falta de sueño y ese dolor crónico que no desaparece, y sobre todo el no saber por qué».

Ahora, la situación se complica. Al ser un fármaco clave dentro de su tratamiento para controlar los brotes de dolor, la aparición de esta alergia obligará a los médicos a replantear su medicación. Una noticia que no ha pasado inadvertida entre quienes conocen el delicado equilibrio con el que la odontóloga maneja su salud.

REDES SOCIALES

Lejos de dejarse vencer por esta adversidad, Campanario ha seguido mostrando en sus redes sociales retazos de su verano. La que fuera concursante de El Desafío compartió una tierna escena con su hijo pequeño en la playa, donde ambos se divirtieron construyendo castillos de arena. También dejó una reflexión cargada de emoción: «El mar es el único lugar en el que me siento en paz. Ojalá, algún día, poder vivir más cerca de él».

Desde hace un tiempo, la mujer de Jesulín decidió abrir más su vida a través de Instagram, dejando a un lado la discreción que siempre había mantenido. De hecho, no solo enseña planes familiares o sus rincones favoritos, sino que también habla abiertamente de su enfermedad y de cómo la sobrelleva. «Me preguntáis muchísimas mujeres por la medicación que tomo para la fibromialgia para estar igual de bien que yo. Pero yo no estoy mejor. La fibromialgia no se cura», comentó recientemente a través de su perfil.

En ese mismo mensaje quiso recalcar que no podía dar consejos médicos directos, ya que lo que funciona para ella puede no hacerlo en otras personas. «Los medicamentos que yo tome pueden sentarles mal a otras personas y yo no los puedo recomendar. Lo mejor es que acudáis a un buen reumatólogo o internista para que os vayan pautando lo que a cada una le siente mejor», señaló, admitiendo que en su caso «la mayoría de la medicación» le sienta mal y que trata de mantenerse activa «con el deporte que puede», siempre evitando el estrés para no caer en una crisis.

El último contratiempo con el Enantyum no hace sino recordar que la salud de Campanario es frágil y que cada paso en falso puede convertirse en un nuevo desafío. Con todo, su actitud positiva, el respaldo de Jesulín y la compañía de sus hijos se han convertido en su mejor refugio frente a unas dolencias que, lejos de frenarla, la han hecho más fuerte y cercana a su público.