La inesperada actualización del Rey Carlos III sobre su cáncer: «Me gustaría...»

El Rey Carlos III ha ofrecido una inusual y reveladora actualización sobre su estado de salud, al hablar de manera abierta sobre el tratamiento que sigue contra el cáncer. Durante una visita oficial a la ciudad de Bradford, en el norte de Inglaterra, el monarca expresó que se encuentra «en el mejor momento» de su tratamiento, una afirmación que marca un nuevo giro en la manera en que la realeza británica maneja temas relacionados con la salud.

El comentario surgió durante un encuentro con Safeena Khan, una florista local, en el Impact Hub Yorkshire, donde el monarca y la Reina Camila se reunieron con empresarios que apoyan a diversas comunidades. Según relató la propia Khan a 'PA Media', el Rey le preguntó cómo estaba, a lo que ella respondió con la misma cortesía: «Me preguntó cómo estaba, y yo le pregunté cómo estaba él...». En ese momento, Carlos le dio el visto bueno y aseguró: «Me gustaría pensar que estoy en una mejor situación [con mi cáncer]».

La florista le entregó además un ramo de rosas inspirado en los jardines de Highgrove, una de las residencias más queridas del soberano. Según recogió también 'The Mirror', la conversación fue amable y cercana: «Hubo algunas bromas hacia el final, pero fue una conversación encantadora«, añadió Khan.

Desde que en febrero de 2024 el Palacio de Buckingham confirmara que el Rey Carlos III había sido diagnosticado con un tipo no especificado de cáncer, los detalles sobre su evolución han sido escasos. La información inicial llegó tras una intervención por un agrandamiento de próstata, y, desde entonces, la Casa Real ha mantenido una política de estricta discreción, solo ofreciendo comunicados cuando era «estrictamente necesario».

Sin embargo, el propio Carlos III ha decidido romper con esa tradición de reserva, mostrando una actitud mucho más abierta. Ya en marzo, durante un viaje a Irlanda del Norte, conversó con personas que también viven con cáncer, y les preguntó si estaban llevando bien los efectos secundarios del tratamiento. Con tono compasivo, comentó: «Hay que seguir adelante, ¿no?».

Una semana antes, durante una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham, también se le oyó compartir algunas reflexiones sobre el papel de la alimentación en la recuperación. Stamford Collis, un estudiante de relaciones internacionales de 22 años que lucha contra el cáncer, fue uno de los invitados y relató a los medios que el rey le preguntó por su tratamiento: «Me preguntó sobre el tratamiento que empezaré en junio y me habló de comida y dieta. También me preguntó si me había sometido a radioterapia, que recibí a principios de este año». Carlos comentó entonces: «A veces se trata de la dieta y de lo que comes. Puede ayudar».

Estas nuevas declaraciones del monarca llegan semanas después de que el Príncipe Harry ofreciera una entrevista exclusiva a la BBC, en la que se refirió por primera vez al cáncer de su padre, generando una ola de reacciones. «No sé cuánto tiempo más le queda», dijo entonces el duque de Sussex, en una afirmación que sacudió a la opinión pública.

Lejos de entrar en polémicas, Carlos III ha optado por centrarse en su recuperación y en su labor como jefe de Estado y, recientemente, su actitud abierta ha sido interpretada por muchos como un intento de normalizar el diálogo sobre enfermedades como el cáncer, y de inspirar a quienes atraviesan situaciones similares.